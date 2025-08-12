НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 563 из 563«1...561562563
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28428
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.08.25 - 22:27
#8431
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
лишь бы сохранить свою жизнь!

Все правильно, нет ничего ценнее. Иначе чё вы так переживаете за убиенных? В следующих жизнях будут богатыми и счастливыми. Или это так не работает, и жизнь одна? Тогда позвольте мне ее ценить по максимуму.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28428
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.08.25 - 22:31
#8432
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
оказывается они сбежали

Я чё, Казахстан оставил в опасности? Кто-то на вас нападает? Ах, я негодяй, не стою с вами плечом к плечу, не отстреливаюсь :lol:
Тут тоже походу клиника уже ))
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45837
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.08.25 - 23:55
#8433
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх, как классно…..

Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12164
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.08.25 - 00:50
#8434
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

---Не вижу картинку
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12164
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.08.25 - 01:03
#8435
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
---Тут недавно у одного спросили - чей Крым ?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12164
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.08.25 - 02:04
#8436
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
---И ответа так и не было :lol: :lol: :lol:
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8284
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.08.25 - 07:05
#8437
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Тут недавно у одного спросили - чей Крым ?

А зачем спрашивать очевидное? Здоровый мужик отжал у пацана кошелек, а вокруг не оказалось никого, чтобы восстановить справедливость! Поэтому кошелек видимо у мужика и будет!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8284
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.08.25 - 07:09
#8438
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще Крым ногайский, то бишь Крым крымский, если бы не вероломная политика России, может был бы типа Кипра сам по себе, ещё раз прочитайте про Кучук Кайнарджийский договор между Российской империей и Османской империей!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8349
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.08.25 - 07:53
#8439
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
чей Крым ?

Цитата:
saba:
Здоровый мужик отжал у пацана кошелек,



Крым по справедливости - РУССКИЙ.
И по результатов переговоров с Дональдом должен ОКОНЧАТЕЛЬНО и БЕСПОВОРОТНО отойти к ним, конечно хохлы будут по своей натуре соротивляться, но это не будет иметь НИКАКОГО значения.

А по поводу что татарский:- татары туда пришли ОТКУДА ТО, они же НЕ РОДИЛИСЬ там:- КТО ТО ведь был до них- неандертальцы, негры, ии азиаты или ещё кто то - кто это может доказать или опровергнуть ??? НИКТО !!!
Таким макаром можно любую территорию оспорить и воевать за неё.

Так
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28428
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.08.25 - 08:00
#8440
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Здоровый мужик отжал у пацана кошелек

То есть элементарные вещи вы понимаете, но все равно улюлюкаете: дерись, пацан, мужиком станешь. Ну и что, что тебе руки-ноги оторвут, зато будешь как мячик по полю скакать, на радость Сабе. И не вздумай бегать жаловаться дядькам, в КЖБИ таких ногами по лицу ходят.
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4325
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.08.25 - 08:25
#8441
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Крым по справедливости - РУССКИЙ.

Цитата:
ACROS:

Таким макаром можно любую территорию оспорить и воевать за неё.


Мудрый взгляд, без лицемерия,рассусоливания о гуманизме и вселенской справедливости, с пониманием хода истории
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4325
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.08.25 - 08:46
#8442
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну и что, что тебе руки-ноги оторвут, зато будешь как мячик по полю скакать, на радость Сабе.


Действительно, оно того стоило?
Вместо того, чтобы самостоятельно мирно, с помощью дипломатии решать возникшие по их же вине конфликты, тупо сделали ставку на помощь Запада, слабость России, свою силу (и ещё сотня просчетов)...
Наглость себя не оправдала, поставили страну на грань уничтожения!
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4325
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.08.25 - 08:51
#8443
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Здоровый мужик отжал у пацана кошелек,


Так перед глазами и встал этот милый, няшный, с невинными глазами вопящий "москаляку на гиляку!", пацан!
Профайл
Страница 563 из 563«1...561562563
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Skeptic, Домовенок

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS