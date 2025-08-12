НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45836
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.08.25 - 19:03
#8416
А разве у янки когда то совесть была?
Посмотри что они с Украиной делают, делят ее и высасывают все ресурсы.
Ливия, Ирак, Югославия.
Афганцев поверивших в них как предали, что те с самолетов падали.
Янкам верить нельзя.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28427
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.08.25 - 19:12
#8417
Цитата:
111:
А разве у янки когда то совесть была? Посмотри что они с Украиной делают, делят ее и высасывают все ресурсы.

Хаха, кажется, кое у кого начинают открываться глаза на происходящее ))
А как же Запад с нами? Весь мир с нами. Украина це Европа. Допрыгались. Донбасс потеряли, ресурсы потеряли, миллион человек потеряли - а Крым так и не вернулся. Интересно, если бы знали, чем майдан закончится - вышли бы ещё раз?
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28427
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.08.25 - 19:15
#8418
Цитата:
saba:
К сожалению очень мной уважаемая Таноми с пиететом относится к совершенно мной не уважаемому Максафу!

Если бы мне было не плевать на ваше мнение - я бы очень жёстко ответил.

Цитата:
saba:
Я просто не люблю людей, которые держат камень за пазухой, а по моему мнению Максаф именно такой! Надо ему , предаст и даже муками совести мучаться не будет!

Камень у вас за пазухой, по отношению ко мне, вот все никак и не успокоитесь. Но мне до лампочки, имейте это ввиду.

[Исправлено: maxsaf, 12.08.2025 - 20:15]
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45836
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.08.25 - 19:19
#8419
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Интересно, если бы знали, чем майдан закончится - вышли бы ещё раз?

Конечно бы вышли.
Они что, хотят жить как сейчас живут в Бахмуте или Авдеевке?
Которых нет.
Да тот же Донецк, где гадят прямо сверху на улицу, потому что нет ни воды ни канализации за 11 лет моего русского мира
При нацистах там такого не было от слова Вообще
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28427
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.08.25 - 19:22
#8420
Цитата:
111:
Конечно бы вышли.

А чё ты за них отвечаешь? Кто тебе такие полномочия давал?
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28427
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.08.25 - 19:23
#8421
Цитата:
111:
При нацистах там такого не было от слова Вообще

Ну и зачем тогда понадобилось что-то менять, раз все было хорошо?
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8348
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.08.25 - 19:47
#8422
Цитата:
saba:
предаст и даже муками совести мучаться не будет! Не мужчина!


Выходит: - женщины НЕ ПРЕДАЮТ, только мужчины???
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45836
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.08.25 - 20:10
#8423
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Ну и зачем тогда понадобилось что-то менять, раз все было хорошо?

Ну у Царева спроси, он обещал ведь процветание в 2014м, что только войдут в состав России, заживут
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45836
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.08.25 - 20:12
#8424
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
А чё ты за них отвечаешь? Кто тебе такие полномочия давал?

Ты спросил меня, я в чатах спрашивал коренного с Донецка Казанцева, что не так?
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45836
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.08.25 - 20:13
#8425
Вот он всегда о Донецке и говорит, то есть говорит не он, говорят сами те, кто хотел отсоединиться




[Исправлено: 111, 12.08.2025 - 21:17]
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45836
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.08.25 - 20:38
#8426
Видя что творится с Донецком, с Покровском, с Волчанском, ни один вменяемый украинец не пойдет добровольно в наш мир Зла..
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28427
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.08.25 - 20:43
#8427
Цитата:
111:
Ну у Царева спроси, он обещал ведь процветание в 2014м, что только войдут в состав России, заживут

Ну это при условии, что все останется в дипломатическом русле, и не перерастет в реальное военное столкновение.
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8282
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.08.25 - 21:51
#8428
Я зашёл, только для того, чтобы объяснить свою позицию! Таноми для Вас собственно! Я не люблю таких людей, как Максаф, тявкают из за угла, а когда нужно защищать Родину, свою женщину, своих детей, оказывается они сбежали, лишь бы сохранить свою жизнь! Я презираю таких людей и говорю об этом открыто, кому не нравится, пусть приедут и поговорит со мной, я всегда открыт! Всё!
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8282
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.08.25 - 21:54
#8429
Цитата:
ACROS:
Выходит: -

Бывает и даже очень часто! Но мы же мужчины, мы все преодолеем, или я не прав?
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28427
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.08.25 - 22:15
#8430
Цитата:
saba:
а когда нужно защищать Родину, свою женщину, своих детей, оказывается они сбежали

Стапэ, джигит. Мои дети и жена со мной, максимально далеко от вас, в полной безопасности. Родины моей нет. Больше я никому ниче не должен. ;-)
