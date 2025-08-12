Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.08.25 - 19:03
А разве у янки когда то совесть была?
Посмотри что они с Украиной делают, делят ее и высасывают все ресурсы.
Ливия, Ирак, Югославия.
Афганцев поверивших в них как предали, что те с самолетов падали.
Янкам верить нельзя.
Отправлено: 12.08.25 - 19:12
Цитата:
Хаха, кажется, кое у кого начинают открываться глаза на происходящее ))
А как же Запад с нами? Весь мир с нами. Украина це Европа. Допрыгались. Донбасс потеряли, ресурсы потеряли, миллион человек потеряли - а Крым так и не вернулся. Интересно, если бы знали, чем майдан закончится - вышли бы ещё раз?
111:
А разве у янки когда то совесть была? Посмотри что они с Украиной делают, делят ее и высасывают все ресурсы.
Хаха, кажется, кое у кого начинают открываться глаза на происходящее ))
А как же Запад с нами? Весь мир с нами. Украина це Европа. Допрыгались. Донбасс потеряли, ресурсы потеряли, миллион человек потеряли - а Крым так и не вернулся. Интересно, если бы знали, чем майдан закончится - вышли бы ещё раз?
Отправлено: 12.08.25 - 19:15
Цитата:
Если бы мне было не плевать на ваше мнение - я бы очень жёстко ответил.
Цитата:
Камень у вас за пазухой, по отношению ко мне, вот все никак и не успокоитесь. Но мне до лампочки, имейте это ввиду.
saba:
К сожалению очень мной уважаемая Таноми с пиететом относится к совершенно мной не уважаемому Максафу!
Если бы мне было не плевать на ваше мнение - я бы очень жёстко ответил.
Цитата:
saba:
Я просто не люблю людей, которые держат камень за пазухой, а по моему мнению Максаф именно такой! Надо ему , предаст и даже муками совести мучаться не будет!
Камень у вас за пазухой, по отношению ко мне, вот все никак и не успокоитесь. Но мне до лампочки, имейте это ввиду.
Отправлено: 12.08.25 - 19:19
Цитата:
Цитата:
Конечно бы вышли.
Они что, хотят жить как сейчас живут в Бахмуте или Авдеевке?
Которых нет.
Да тот же Донецк, где гадят прямо сверху на улицу, потому что нет ни воды ни канализации за 11 лет моего русского мира
При нацистах там такого не было от слова Вообще
maxsaf:
Цитата:
Интересно, если бы знали, чем майдан закончится - вышли бы ещё раз?
Конечно бы вышли.
Они что, хотят жить как сейчас живут в Бахмуте или Авдеевке?
Которых нет.
Да тот же Донецк, где гадят прямо сверху на улицу, потому что нет ни воды ни канализации за 11 лет моего русского мира
При нацистах там такого не было от слова Вообще
Отправлено: 12.08.25 - 19:22
Цитата:
А чё ты за них отвечаешь? Кто тебе такие полномочия давал?
111:
Конечно бы вышли.
А чё ты за них отвечаешь? Кто тебе такие полномочия давал?
Отправлено: 12.08.25 - 19:23
Цитата:
Ну и зачем тогда понадобилось что-то менять, раз все было хорошо?
111:
При нацистах там такого не было от слова Вообще
Ну и зачем тогда понадобилось что-то менять, раз все было хорошо?
Отправлено: 12.08.25 - 19:47
Цитата:
Выходит: - женщины НЕ ПРЕДАЮТ, только мужчины???
saba:
предаст и даже муками совести мучаться не будет! Не мужчина!
Выходит: - женщины НЕ ПРЕДАЮТ, только мужчины???
Отправлено: 12.08.25 - 20:10
Цитата:
Цитата:
Ну у Царева спроси, он обещал ведь процветание в 2014м, что только войдут в состав России, заживут
maxsaf:
Цитата:
Ну и зачем тогда понадобилось что-то менять, раз все было хорошо?
Ну у Царева спроси, он обещал ведь процветание в 2014м, что только войдут в состав России, заживут
Отправлено: 12.08.25 - 20:12
Цитата:
Цитата:
Ты спросил меня, я в чатах спрашивал коренного с Донецка Казанцева, что не так?
maxsaf:
Цитата:
А чё ты за них отвечаешь? Кто тебе такие полномочия давал?
Ты спросил меня, я в чатах спрашивал коренного с Донецка Казанцева, что не так?
Отправлено: 12.08.25 - 20:13
Вот он всегда о Донецке и говорит, то есть говорит не он, говорят сами те, кто хотел отсоединиться
Отправлено: 12.08.25 - 20:38
Видя что творится с Донецком, с Покровском, с Волчанском, ни один вменяемый украинец не пойдет добровольно в наш мир Зла..
Отправлено: 12.08.25 - 20:43
Цитата:
Ну это при условии, что все останется в дипломатическом русле, и не перерастет в реальное военное столкновение.
111:
Ну у Царева спроси, он обещал ведь процветание в 2014м, что только войдут в состав России, заживут
Ну это при условии, что все останется в дипломатическом русле, и не перерастет в реальное военное столкновение.
Отправлено: 12.08.25 - 21:51
Я зашёл, только для того, чтобы объяснить свою позицию! Таноми для Вас собственно! Я не люблю таких людей, как Максаф, тявкают из за угла, а когда нужно защищать Родину, свою женщину, своих детей, оказывается они сбежали, лишь бы сохранить свою жизнь! Я презираю таких людей и говорю об этом открыто, кому не нравится, пусть приедут и поговорит со мной, я всегда открыт! Всё!
Отправлено: 12.08.25 - 21:54
Цитата:
Бывает и даже очень часто! Но мы же мужчины, мы все преодолеем, или я не прав?
ACROS:
Выходит: -
Бывает и даже очень часто! Но мы же мужчины, мы все преодолеем, или я не прав?
Отправлено: 12.08.25 - 22:15
Цитата:
Стапэ, джигит. Мои дети и жена со мной, максимально далеко от вас, в полной безопасности. Родины моей нет. Больше я никому ниче не должен.
saba:
а когда нужно защищать Родину, свою женщину, своих детей, оказывается они сбежали
а когда нужно защищать Родину, свою женщину, своих детей, оказывается они сбежали
Стапэ, джигит. Мои дети и жена со мной, максимально далеко от вас, в полной безопасности. Родины моей нет. Больше я никому ниче не должен.
