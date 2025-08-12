Отправлено: - 19:12

111:

А разве у янки когда то совесть была? Посмотри что они с Украиной делают, делят ее и высасывают все ресурсы.

Цитата:Хаха, кажется, кое у кого начинают открываться глаза на происходящее ))А как же Запад с нами? Весь мир с нами. Украина це Европа. Допрыгались. Донбасс потеряли, ресурсы потеряли, миллион человек потеряли - а Крым так и не вернулся. Интересно, если бы знали, чем майдан закончится - вышли бы ещё раз?