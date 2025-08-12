Re: Итоги опрессовки сетей сообщили в костанайской теплокомпании

в этом году уже вторая опрессовка. Первая длилась почти месяц и то не успели в срок.

В центре ковырялись дольше всего. Потом в аврально режиме доделывали. Тут пишут, что тепловики выбрали нестандартные сроки, чтобы горожане два раза не сидели без воды. Неужели они запамятовали, что это уже было в текущем сезоне? И вот второй раз и находимся без горячей воды.