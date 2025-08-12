Отправлено: - 19:21

В Костанайской области с начала года 11 детей выпали из окон многоэтажных домов, трое из них погибли. На эту дату в прошлом году таких случаев было 12, тогда обошлось без смертей,

Наконец-то начали шевелиться. Ну куда годится, дети уже как листья падают.Цитата:Что-то не верится.