НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Заблокировать несчастья - Требования закона при установке пластиковых окон обсудили в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52343
Заблокировать несчастья - Требования закона при установке пластиковых окон обсудили в Костанае
Отправлено: 12.08.25 - 19:21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повод - тревожный. В области с начала года 11 детей выпали из окон многоэтажных домов, трое погибли. На эту дату в прошлом году таких случаев было 12, обошлось без смертей, но с множеством травм. Работает ли норма закона, требующая ставить пластиковые окна с замками безопасности?
Читать новость

maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28423
Re: Заблокировать несчастья - Требования закона при установке...
Отправлено: 12.08.25 - 19:21
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец-то начали шевелиться. Ну куда годится, дети уже как листья падают.
Цитата:
В Костанайской области с начала года 11 детей выпали из окон многоэтажных домов, трое из них погибли. На эту дату в прошлом году таких случаев было 12, тогда обошлось без смертей,

Что-то не верится.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8348
Re: Заблокировать несчастья - Требования закона при установке...
Отправлено: 12.08.25 - 20:06
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Что-то не верится.


Наверное:- все 12 детей выпали из окон первых этажей, ну или вторых.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 90, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 90
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS