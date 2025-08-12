Re: "Это закономерный результат" - Команду победителей...

Считаю НЕКОРРЕКТНЫМ это ПЕРВОЕ место: - возможности у города, центра области, где крутяться ВСЕ областные деньги и возможности района, скажем Амангельдинского или Камыстинского - РАЗНЫЕ.

Было же раньше, когда она называлась- сельская областная Спартакиада "Тын-Целина": - города отдельно; районы отдельно: это СПРАВЕДЛИВО.

Название "Тын-Целина" как идеологически УСТАРЕВШЕЕ и несоответствующий духу времени избавления от всего СОВЕТСКОГО - убрали и зачёт общий сделали.



P.S.- При этом почти ВСЕ соревнования проходят на стадионах построенные в основном в СОВЕТСКОЕ время, наверное КАПИТАЛЬНЫЕ советские спортивные сооружения - не подвержены идеологическим изыскам областных РУКОВОДЯТЕЛОВ.