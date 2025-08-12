НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Это закономерный результат" - Команду победителей областной спартакиады чествовали в Костанае
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52343
"Это закономерный результат" - Команду победителей областной спартакиады чествовали в Костанае
Отправлено: 12.08.25 - 20:03
Церемония награждения победителей и призёров 38-й областной спартакиады прошла вечером 11 августа в ДК "Мирас". Финальные соревнования спартакиады проходили в начале августа в Денисовском районе, в них приняли участие 20 команд.
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8348
Re: "Это закономерный результат" - Команду победителей...
Отправлено: 12.08.25 - 20:03
#1
Считаю НЕКОРРЕКТНЫМ это ПЕРВОЕ место: - возможности у города, центра области, где крутяться ВСЕ областные деньги и возможности района, скажем Амангельдинского или Камыстинского - РАЗНЫЕ.
Было же раньше, когда она называлась- сельская областная Спартакиада "Тын-Целина": - города отдельно; районы отдельно: это СПРАВЕДЛИВО.
Название "Тын-Целина" как идеологически УСТАРЕВШЕЕ и несоответствующий духу времени избавления от всего СОВЕТСКОГО - убрали и зачёт общий сделали.

P.S.- При этом почти ВСЕ соревнования проходят на стадионах построенные в основном в СОВЕТСКОЕ время, наверное КАПИТАЛЬНЫЕ советские спортивные сооружения - не подвержены идеологическим изыскам областных РУКОВОДЯТЕЛОВ.
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

