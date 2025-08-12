Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Это закономерный результат" - Команду победителей областной спартакиады чествовали в Костанае
"Это закономерный результат" - Команду победителей областной спартакиады чествовали в Костанае
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 93, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 93
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать