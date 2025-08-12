Флуд и оффтопик (часть 9)

Отправлено: - 11:53

Приятная для меня, как представителя русского мира, новость

Зеленский зная, что Трамп приказал ему отдать без боя Славянск и Краматорск, заблаговременно освободил нашим русский войскам дорогу на эти города и теперь мы вынуждены эти города бомбить и сравнивать с землей!

Победа уже близка!