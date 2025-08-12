Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.08.25 - 09:14
Вопрос то какой глупый.
Мой народ вокруг меня, это и русский и казах и татарин и многие другие.
Как и вокруг тебя янки.
Логично?
maxsaf:
никак не определишься, кто есть твой народ
Отправлено: 12.08.25 - 09:16
Ты что там выдумываешь то?
maxsaf:
Цитата:
Нет, это означает материть, обзывать.
Отправлено: 12.08.25 - 09:19
Сейчас для прикола набрал это слово, означает оральный секс
Так что не надо там навешивать на народные слова свои правила янки..
Отправлено: 12.08.25 - 09:37
Ты где там увидел вопрос?
111:
Вопрос то какой глупый.
Отправлено: 12.08.25 - 09:41
Не туда видать набрал.
111:
Сейчас для прикола набрал это слово, означает
Отправлено: 12.08.25 - 11:24
Яндекс поиск
maxsaf:
Отправлено: 12.08.25 - 11:53
Приятная для меня, как представителя русского мира, новость
Зеленский зная, что Трамп приказал ему отдать без боя Славянск и Краматорск, заблаговременно освободил нашим русский войскам дорогу на эти города и теперь мы вынуждены эти города бомбить и сравнивать с землей!
Победа уже близка!
Отправлено: 12.08.25 - 12:12
Трамп едет в Россию на переговоры..
Отправлено: 12.08.25 - 12:15
Интересно, что дороже , херсонская и Запорожье, которое отдает Россия Украине или Русские города Краматорск и что там, Славянск со своими территориями?
Отправлено: 12.08.25 - 12:18
Оказывается Россия забрала у Украины очень ценные территории, Океанское побережье..
Сообщил Трамп
Вот не знал..
Отправлено: 12.08.25 - 12:22
Отправлено: 12.08.25 - 14:04
Мир не совершеннен! К сожалению очень мной уважаемая Таноми с пиететом относится к совершенно мной не уважаемому Максафу! Сложная штука жизнь!
Отправлено: 12.08.25 - 14:10
Любой, кто возненавидит меня, она к любому будет относиться с глубоким почтением
Я ее уже лет 15 знаю тут
saba:
относится к совершенно мной не уважаемому
Отправлено: 12.08.25 - 14:25
Строят теперь около акимата, жаль, раньше мы там залазили и смотрели, теперь надо место какое то искать
Отправлено: 12.08.25 - 17:17
При чём тут ты? Я просто не люблю людей, которые держат камень за пазухой, а по моему мнению Максаф именно такой! Надо ему , предаст и даже муками совести мучаться не будет!
Не мужчина!
111:
