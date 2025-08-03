Отправлено: - 12:37

иска против коммунальных служб за халатность,

Цитата:Не с коммунальщиками судиться надо, а с теми олухами, которые дали разрешение на возведение дома во дворе, на наглую врезку в уже имеющиеся коммуникации, которые были рассчитаны на определенные мощности (на 4 дома, а не на 5).Таких ситуаций будет все больше и больше. Один "васильевский" даст копоти еще. Вот увидите.