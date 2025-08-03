НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Прорыв и отсутствие горячей воды: жители дома на Каирбекова, 369 оказались в коммунальном аду
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52341
Прорыв и отсутствие горячей воды: жители дома на Каирбекова, 369 оказались в коммунальном аду
Отправлено: 03.08.25 - 14:32
Жители дома №369 по улице Каирбекова уже более недели живут без горячей воды. Вдобавок во двор постоянно вытекают канализационные стоки из-за аварии возле соседнего дома 369/1. Ситуация усугубляется отсутствием ливневого водоотвода и полной бездеятельностью коммунальных служб.
Читать новость

1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45830
Re: Прорыв и отсутствие горячей воды: жители дома на Каирбекова,...
Отправлено: 03.08.25 - 14:32
#1
Видео нету
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1610
Re: Прорыв и отсутствие горячей воды: жители дома на Каирбекова,...
Отправлено: 04.08.25 - 12:37
#2
Цитата:
иска против коммунальных служб за халатность,

Не с коммунальщиками судиться надо, а с теми олухами, которые дали разрешение на возведение дома во дворе, на наглую врезку в уже имеющиеся коммуникации, которые были рассчитаны на определенные мощности (на 4 дома, а не на 5).
Таких ситуаций будет все больше и больше. Один "васильевский" даст копоти еще. Вот увидите.
директор пляжа
директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
883
Re: Прорыв и отсутствие горячей воды: жители дома на Каирбекова,...
Отправлено: 12.08.25 - 16:51
#3
уважаемый оператор, чтоб твою свадьбу так снимали)
