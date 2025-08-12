НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
50 случаев незаконного использования ЭЦП в акиматах выявили в Костанайской области
 
 
50 случаев незаконного использования ЭЦП в акиматах выявили в Костанайской области
Отправлено: 12.08.25 - 16:49
Нарушения при оказании госуслуг в сфере земельных отношений и архитектуры выявил департамент Агентства РК по делам госслужбы. В городах и районах неправомерно использовали ЭЦП руководителей госорганов во время их отсутствия из-за отпусков и командировок.
Re: 50 случаев незаконного использования ЭЦП в акиматах выявили...
Отправлено: 12.08.25 - 16:49
Отправлено: 12.08.25 - 16:49
#1
пальчиком погрозили. мда
Re: 50 случаев незаконного использования ЭЦП в акиматах выявили...
Отправлено: 12.08.25 - 16:51
Отправлено: 12.08.25 - 16:51
#2
А как людям работать? Тупее ничего нельзя придумать. И что в этом ЭЦП?
