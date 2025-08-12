НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Итоги опрессовки сетей сообщили в костанайской теплокомпании
 
 
Итоги опрессовки сетей сообщили в костанайской теплокомпании
Отправлено: 12.08.25 - 16:13
Горячая вода в домах горожан должна появиться уже в конце недели. Традиционная осенняя опрессовка в этом году прошла в августе. Нестандартные сроки ГКП «КТЭК» выбрало, чтобы костанайцам не пришлось два раза сидеть без горячей воды.
Читать новость

Re: Итоги опрессовки сетей сообщили в костанайской теплокомпании
Отправлено: 12.08.25 - 16:13
#1
//на пересечении улиц. Тәуелсіздік и Баймагамбетова, Тәуелсіздік и Бородина и на улице Мауленова//

кто бы сомневался что именно там. асфальт же новый. значит и прорыв будет там, я даже предсказать могу где будет следующий.
