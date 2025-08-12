НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Костанайский спортсмен стал серебряным призером чемпионата Казахстана по гольфу
 
 
Костанайский спортсмен стал серебряным призером чемпионата Казахстана по гольфу
Отправлено: 12.08.25 - 15:23
В соревнованиях, прошедших в Алматы в начале августа, приняли участие около 100 сильнейших гольфистов страны. По итогам чемпионата будет сформирован состав национальной сборной Казахстана.
Читать новость

Re: Костанайский спортсмен стал серебряным призером чемпионата...
Отправлено: 12.08.25 - 15:23
Бокс удел бедных
Гольф дело богатых..
Круто..
