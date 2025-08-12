НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
«Генплан не учитывает перспектив» - Как в Костанае хотят обновить главный градостроительный документ
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52341
«Генплан не учитывает перспектив» - Как в Костанае хотят обновить главный градостроительный документ
Отправлено: 12.08.25 - 14:47
Действующий генеральный план застройки областного центра был утвержден в 2020 году. При расчетном сроке реализации до 2035 года он не поработал и пяти лет, как его решили радикально обновить. Что не устраивает в генплане?
Тот самый
Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1471
Re: «Генплан не учитывает перспектив» - Как в Костанае хотят...
Отправлено: 12.08.25 - 14:47
#1
Индустриальную зону подальше от жилой застройки расположите, потому что экологов в области нет. Никто не контролирует те грязные мелкие заводики и пр. коптящие ИП.
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45830
Re: «Генплан не учитывает перспектив» - Как в Костанае хотят...
Отправлено: 12.08.25 - 15:20
#2
Это на него 300 миллионов на план потратят?
Как я уже в инсте сказал, этого мало, чтоб нормальный план был, надо не менее 3 миллиарда..
директор пляжа
директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
883
Re: «Генплан не учитывает перспектив» - Как в Костанае хотят...
Отправлено: 12.08.25 - 16:54
#3
лучше бы на дизайн код потратились, точечную застройку исключили.
