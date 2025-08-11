Отправлено: - 11:18

юля елиссева:

всё чудесным образом порешается

Цитата:О чём я всегда и говорю: - любой НОВЫЙ аким ВСЕГДА ссылается, если что- и при малейших каких то нюансах при взаимоотношениях с народом - мол ЭТО было до меня, я ни при чём- хотя речь не идёт о новом или старом акиме, речь всегда идёт о действиях и решениях ВЛАСТИ, которая существует аж с 1991 года и по сегодняшний день-при этом неважно какая она- назарбаевская, токаевская- законы то все эти годы - НАШИ- КАЗАХСКИЕ.