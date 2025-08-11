НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации с ЖК «Васильевский»
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52337
«Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации с ЖК «Васильевский»
Отправлено: 11.08.25 - 21:27
Сегодня, 11 августа, на аппаратном совещании глава города Марат ЖУНДУБАЕВ назвал ее принципиальной. Журналисты спросили о действиях власти после того, как завершился срок, отведенный судом на исполнение медиативного соглашения. Но оно не исполнено.
директор пляжа
директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
878
Re: «Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 12.08.25 - 11:15
Цитата:
Сабыр:
Как могли дать разрешение,если у наших пожарных нет машины с лестницей на 19 этажей!

встроенные системы пожаротушения должны быть учтены. Понятно что рукавов таких нет и мотопомп.
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8344
Re: «Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 12.08.25 - 11:18
Цитата:
юля елиссева:
всё чудесным образом порешается


О чём я всегда и говорю: - любой НОВЫЙ аким ВСЕГДА ссылается, если что- и при малейших каких то нюансах при взаимоотношениях с народом - мол ЭТО было до меня, я ни при чём- хотя речь не идёт о новом или старом акиме, речь всегда идёт о действиях и решениях ВЛАСТИ, которая существует аж с 1991 года и по сегодняшний день-при этом неважно какая она- назарбаевская, токаевская- законы то все эти годы - НАШИ- КАЗАХСКИЕ.
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45807
«Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации с ЖК «Васильевский»
Отправлено: 12.08.25 - 11:22
Зато вид конечно шикарный..

