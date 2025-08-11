Re: «Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации...

Отправлено: - 08:46

интересное кино получается. Всю документацию с самого начала проверили, наверняка не единожды выезжали на место будущей стройки. А когда построили и БАЦ! а парковки то нема. А куда же ваши глаза раньше смотрели, господа чинуши, когда вы все утверждали и давали одобрямс? Тут я полностью согласен с АКРОС. За такие ляпы надо отвечать по жесткому. Архитектура в тандеме с акиматом, хотя это в принципе одно заведение точечными бестолковыми застройками у народа в печенках сидит. Причем втыкивают с нарушениями СНИПов, в основном страдает центральная часть города, но их щупальца уже и к окраинам тянутся. И этот случай на ул. Толстого останется незамеченным и спустят на тормозах. А вот оштрафовать бы их по полной.