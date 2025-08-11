Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации с ЖК «Васильевский»
«Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации с ЖК «Васильевский»
«Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации с ЖК «Васильевский»
Отправлено: 11.08.25 - 21:27
Сегодня, 11 августа, на аппаратном совещании глава города Марат ЖУНДУБАЕВ назвал ее принципиальной. Журналисты спросили о действиях власти после того, как завершился срок, отведенный судом на исполнение медиативного соглашения. Но оно не исполнено.
Re: «Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 11.08.25 - 21:27
Там же рядом двухэтажка напротив через 10 метров продается, вроде как 195 миллионов, что в эквиваленте 460 за квадрат
Re: «Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 11.08.25 - 21:33
А трехэтажке то как повезло, особенно пивнухе и Интиму, где уже и торговля то сексирушками в век интернета плохо идет, получится продать этой наживательнице как в Москве наверно этот Интим Магазин..
Я даже не продвинутый старый больной человек и то в Валберисе интимные штучки беру, потому что напрямую стесняюсь, а молодежь тогда что, ходит в этот магазин?
Особенно те, кто покрытые..
Но Интим сейчас ей докажет, что торговля идет бойко, очереди там, и попросит компенсацию!
И правильно сделает!!!
Re: «Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 11.08.25 - 21:46
Два момента в действиях государственной власти:
1) Цитата:// требованием признать проектно-сметную документацию и заключение экспертизы по ней незаконными и обязать внести изменения в ПСД.//
КТО из специалистов утверждал и утвердил данную ПСД и экспертизу и самое ГЛАВНОЕ- ПОНЕСЁТ ли данное должностное лицо административную и уголовную ответственность за свои, явно, КОРРУПЦИОННЫЕ действия идущие вразрез и с интересами города и с интересами будущих жильцов ???
2) Цитата:///Без парковочных мест, которые соответствуют нормам, мы акт ввода не дадим.//
Единственное: - СТОЙТЕ до конца и НЕ ПРОДАЙТЕСЬ- хоть раз в жизни ПОБОРИТЕСЬ за интересы СВОИХ же жителей.
«Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации с ЖК «Васильевский»
Отправлено: 11.08.25 - 21:52
У нас хотели футбольное поле отобрать и еще говорит, мол я все равно заберу у вас поле, потому что что то там с кондоминиумом непонятно.
Пусть теперь выкупает за десятки миллионов эти страшные домики вокруг
С Интим магазинами..
Re: «Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 12.08.25 - 00:20
Цитата:
Аким так то своими пылкими речами заморозил стройку этаже на 7-8. Уже отделку закончили, а он все пальчиком грозит. Эту коррупционную махину не остановит наш акимат. Только прокуратура с антикором и снос в результате. Как всегда - стройка с нарушениями. Но кто-то же дал зеленый свет такой стройке. И этого кого-то никто и искать не будет - думаю не за один лям он притаился. Но там и искать не будут. Уже стройка на подходе, уже шьется костюм, в котором аким будет перерезать ленточку на запуске дома. К чему этот фарс?
ACROS:
хоть раз в жизни
Аким так то своими пылкими речами заморозил стройку этаже на 7-8. Уже отделку закончили, а он все пальчиком грозит. Эту коррупционную махину не остановит наш акимат. Только прокуратура с антикором и снос в результате. Как всегда - стройка с нарушениями. Но кто-то же дал зеленый свет такой стройке. И этого кого-то никто и искать не будет - думаю не за один лям он притаился. Но там и искать не будут. Уже стройка на подходе, уже шьется костюм, в котором аким будет перерезать ленточку на запуске дома. К чему этот фарс?
«Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации с ЖК «Васильевский»
Отправлено: 12.08.25 - 00:22
Цитата:
Цитата:
Нет, стройка была уже на 14м и 15м этажах
Может сочинять не будем?
vofkakst:
Цитата:
Аким так то своими пылкими речами заморозил стройку этаже на 7-8. Уж
Нет, стройка была уже на 14м и 15м этажах
Может сочинять не будем?
Re: «Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 12.08.25 - 00:49
Цитата:
Можно просто не нудеть и не придираться к мелочам. Суть не в цифре. Я мог и ошибиться.
Суть ясна и так
111:
Можно просто не нудеть и не придираться к мелочам. Суть не в цифре. Я мог и ошибиться.
Суть ясна и так
Re: «Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 12.08.25 - 08:34
Цитата:
Вопрос или проблемму взаимоотношении власти города с КОНКРЕТНЫМ застройщиком можно поставить так, и она будет ПРАВИЛЬНЕЙ: - СТОЯТЬ до конца - должен лично Аким города, потому что ВСЕМ остальным, начиная с его Первого зама и до последнего чиновника в отделе архитектуры и строительства- ПОХЕР как и что будет делать застройщик, сдаст дом он с парковками или без парковок- ИМ фиолетово до интересов жильцов, за ВСЁ в этом городе отвечает АКИМ.
Так что - это его ЛИЧНАЯ война и личное СТОЯНИЕ на реке Угре.
Мы, диванники, будем - ПОСМОТРЕТЬ.
vofkakst:
К чему этот фарс?
К чему этот фарс?
Вопрос или проблемму взаимоотношении власти города с КОНКРЕТНЫМ застройщиком можно поставить так, и она будет ПРАВИЛЬНЕЙ: - СТОЯТЬ до конца - должен лично Аким города, потому что ВСЕМ остальным, начиная с его Первого зама и до последнего чиновника в отделе архитектуры и строительства- ПОХЕР как и что будет делать застройщик, сдаст дом он с парковками или без парковок- ИМ фиолетово до интересов жильцов, за ВСЁ в этом городе отвечает АКИМ.
Так что - это его ЛИЧНАЯ война и личное СТОЯНИЕ на реке Угре.
Мы, диванники, будем - ПОСМОТРЕТЬ.
Re: «Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 12.08.25 - 08:46
интересное кино получается. Всю документацию с самого начала проверили, наверняка не единожды выезжали на место будущей стройки. А когда построили и БАЦ! а парковки то нема. А куда же ваши глаза раньше смотрели, господа чинуши, когда вы все утверждали и давали одобрямс? Тут я полностью согласен с АКРОС. За такие ляпы надо отвечать по жесткому. Архитектура в тандеме с акиматом, хотя это в принципе одно заведение точечными бестолковыми застройками у народа в печенках сидит. Причем втыкивают с нарушениями СНИПов, в основном страдает центральная часть города, но их щупальца уже и к окраинам тянутся. И этот случай на ул. Толстого останется незамеченным и спустят на тормозах. А вот оштрафовать бы их по полной.
«Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации с ЖК «Васильевский»
Отправлено: 12.08.25 - 09:22
Ресторану Тобол зато повезло и Интим магазину, да и этим жителям полуразрушенных домов
Плюсы тоже есть
А вот остальным нет
Кстати улица Толстого теперь всё?
Функционировать не будет из за этого дома, Акима и тд?
Плюсы тоже есть
А вот остальным нет
Кстати улица Толстого теперь всё?
Функционировать не будет из за этого дома, Акима и тд?
Re: «Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 12.08.25 - 09:43
Как могли дать разрешение,если у наших пожарных нет машины с лестницей на 19 этажей!
«Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации с ЖК «Васильевский»
Отправлено: 12.08.25 - 09:50
Как ларьки с мороженым или шаурмой - так можно без суда и следствия. Как 19этажная махина, не соответствующая определенному перечню требований - так акимат ничего не может сделать. Парадокс.
Ноги тянутся от отдела ЖКХ, управления ГАСК, акимата. Антикору и госаудиту - зеленый свет. Но и они молчат. Значит посмотреть нас придётся очень остросюжетное кинцо. Где застройщика ждет хэппи-энд (при любом раскладе), а акимат будет оправдываться, как школьник, проспавший первый урок. Не сносить же эту бандуру (хотя для создания прецедента не помешало бы) - наша деревня не готова еще к таким домам
Ноги тянутся от отдела ЖКХ, управления ГАСК, акимата. Антикору и госаудиту - зеленый свет. Но и они молчат. Значит посмотреть нас придётся очень остросюжетное кинцо. Где застройщика ждет хэппи-энд (при любом раскладе), а акимат будет оправдываться, как школьник, проспавший первый урок. Не сносить же эту бандуру (хотя для создания прецедента не помешало бы) - наша деревня не готова еще к таким домам
