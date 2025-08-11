НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации с ЖК «Васильевский»
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52337
«Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации с ЖК «Васильевский»
Отправлено: 11.08.25 - 21:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 11 августа, на аппаратном совещании глава города Марат ЖУНДУБАЕВ назвал ее принципиальной. Журналисты спросили о действиях власти после того, как завершился срок, отведенный судом на исполнение медиативного соглашения. Но оно не исполнено.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45795
Re: «Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 11.08.25 - 21:27
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там же рядом двухэтажка напротив через 10 метров продается, вроде как 195 миллионов, что в эквиваленте 460 за квадрат
Ух блин как им повезло то с убитой двухэтажкой..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45795
Re: «Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 11.08.25 - 21:33
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А трехэтажке то как повезло, особенно пивнухе и Интиму, где уже и торговля то сексирушками в век интернета плохо идет, получится продать этой наживательнице как в Москве наверно этот Интим Магазин..
Я даже не продвинутый старый больной человек и то в Валберисе интимные штучки беру, потому что напрямую стесняюсь, а молодежь тогда что, ходит в этот магазин?
Особенно те, кто покрытые..
Но Интим сейчас ей докажет, что торговля идет бойко, очереди там, и попросит компенсацию!
И правильно сделает!!!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8342
Re: «Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 11.08.25 - 21:46
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два момента в действиях государственной власти:
1) Цитата:// требованием признать проектно-сметную документацию и заключение экспертизы по ней незаконными и обязать внести изменения в ПСД.//

КТО из специалистов утверждал и утвердил данную ПСД и экспертизу и самое ГЛАВНОЕ- ПОНЕСЁТ ли данное должностное лицо административную и уголовную ответственность за свои, явно, КОРРУПЦИОННЫЕ действия идущие вразрез и с интересами города и с интересами будущих жильцов ???

2) Цитата:///Без парковочных мест, которые соответствуют нормам, мы акт ввода не дадим.//

Единственное: - СТОЙТЕ до конца и НЕ ПРОДАЙТЕСЬ- хоть раз в жизни ПОБОРИТЕСЬ за интересы СВОИХ же жителей.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45795
«Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации с ЖК «Васильевский»
Отправлено: 11.08.25 - 21:52
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас хотели футбольное поле отобрать и еще говорит, мол я все равно заберу у вас поле, потому что что то там с кондоминиумом непонятно.
Пусть теперь выкупает за десятки миллионов эти страшные домики вокруг
С Интим магазинами..

[Исправлено: 111, 11.08.2025 - 22:58]
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1610
Re: «Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 12.08.25 - 00:20
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
хоть раз в жизни

Аким так то своими пылкими речами заморозил стройку этаже на 7-8. Уже отделку закончили, а он все пальчиком грозит. Эту коррупционную махину не остановит наш акимат. Только прокуратура с антикором и снос в результате. Как всегда - стройка с нарушениями. Но кто-то же дал зеленый свет такой стройке. И этого кого-то никто и искать не будет - думаю не за один лям он притаился. Но там и искать не будут. Уже стройка на подходе, уже шьется костюм, в котором аким будет перерезать ленточку на запуске дома. К чему этот фарс?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45795
«Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации с ЖК «Васильевский»
Отправлено: 12.08.25 - 00:22
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:

Цитата:
Аким так то своими пылкими речами заморозил стройку этаже на 7-8. Уж

Нет, стройка была уже на 14м и 15м этажах
Может сочинять не будем?
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1610
Re: «Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 12.08.25 - 00:49
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Может сочинять не будем?

Можно просто не нудеть и не придираться к мелочам. Суть не в цифре. Я мог и ошибиться.
Суть ясна и так
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8342
Re: «Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 12.08.25 - 08:34
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
К чему этот фарс?


Вопрос или проблемму взаимоотношении власти города с КОНКРЕТНЫМ застройщиком можно поставить так, и она будет ПРАВИЛЬНЕЙ: - СТОЯТЬ до конца - должен лично Аким города, потому что ВСЕМ остальным, начиная с его Первого зама и до последнего чиновника в отделе архитектуры и строительства- ПОХЕР как и что будет делать застройщик, сдаст дом он с парковками или без парковок- ИМ фиолетово до интересов жильцов, за ВСЁ в этом городе отвечает АКИМ.

Так что - это его ЛИЧНАЯ война и личное СТОЯНИЕ на реке Угре.
Мы, диванники, будем - ПОСМОТРЕТЬ.
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
788
Re: «Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 12.08.25 - 08:46
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересное кино получается. Всю документацию с самого начала проверили, наверняка не единожды выезжали на место будущей стройки. А когда построили и БАЦ! а парковки то нема. А куда же ваши глаза раньше смотрели, господа чинуши, когда вы все утверждали и давали одобрямс? Тут я полностью согласен с АКРОС. За такие ляпы надо отвечать по жесткому. Архитектура в тандеме с акиматом, хотя это в принципе одно заведение точечными бестолковыми застройками у народа в печенках сидит. Причем втыкивают с нарушениями СНИПов, в основном страдает центральная часть города, но их щупальца уже и к окраинам тянутся. И этот случай на ул. Толстого останется незамеченным и спустят на тормозах. А вот оштрафовать бы их по полной.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45795
«Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации с ЖК «Васильевский»
Отправлено: 12.08.25 - 09:22
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ресторану Тобол зато повезло и Интим магазину, да и этим жителям полуразрушенных домов
Плюсы тоже есть
А вот остальным нет
Кстати улица Толстого теперь всё?
Функционировать не будет из за этого дома, Акима и тд?
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1756
Re: «Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 12.08.25 - 09:43
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как могли дать разрешение,если у наших пожарных нет машины с лестницей на 19 этажей!
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1610
«Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации с ЖК «Васильевский»
Отправлено: 12.08.25 - 09:50
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как ларьки с мороженым или шаурмой - так можно без суда и следствия. Как 19этажная махина, не соответствующая определенному перечню требований - так акимат ничего не может сделать. Парадокс.
Ноги тянутся от отдела ЖКХ, управления ГАСК, акимата. Антикору и госаудиту - зеленый свет. Но и они молчат. Значит посмотреть нас придётся очень остросюжетное кинцо. Где застройщика ждет хэппи-энд (при любом раскладе), а акимат будет оправдываться, как школьник, проспавший первый урок. Не сносить же эту бандуру (хотя для создания прецедента не помешало бы) - наша деревня не готова еще к таким домам

[Исправлено: vofkakst, 12.08.2025 - 09:51]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 95, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 95
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS