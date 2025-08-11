Отправлено: - 00:20

ACROS:

хоть раз в жизни

Цитата:Аким так то своими пылкими речами заморозил стройку этаже на 7-8. Уже отделку закончили, а он все пальчиком грозит. Эту коррупционную махину не остановит наш акимат. Только прокуратура с антикором и снос в результате. Как всегда - стройка с нарушениями. Но кто-то же дал зеленый свет такой стройке. И этого кого-то никто и искать не будет - думаю не за один лям он притаился. Но там и искать не будут. Уже стройка на подходе, уже шьется костюм, в котором аким будет перерезать ленточку на запуске дома. К чему этот фарс?