«Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации с ЖК «Васильевский»
Отправлено: 11.08.25 - 21:27
Сегодня, 11 августа, на аппаратном совещании глава города Марат ЖУНДУБАЕВ назвал ее принципиальной. Журналисты спросили о действиях власти после того, как завершился срок, отведенный судом на исполнение медиативного соглашения. Но оно не исполнено.
Re: «Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 11.08.25 - 21:27
Там же рядом двухэтажка напротив через 10 метров продается, вроде как 195 миллионов, что в эквиваленте 460 за квадрат
Ух блин как им повезло то с убитой двухэтажкой..
Re: «Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 11.08.25 - 21:33
А трехэтажке то как повезло, особенно пивнухе и Интиму, где уже и торговля то сексирушками в век интернета плохо идет, получится продать этой наживательнице как в Москве наверно этот Интим Магазин..
Re: «Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 11.08.25 - 21:46
Два момента в действиях государственной власти:
1) Цитата:// требованием признать проектно-сметную документацию и заключение экспертизы по ней незаконными и обязать внести изменения в ПСД.//
КТО из специалистов утверждал и утвердил данную ПСД и экспертизу и самое ГЛАВНОЕ- ПОНЕСЁТ ли данное должностное лицо административную и уголовную ответственность за свои, явно, КОРРУПЦИОННЫЕ действия идущие вразрез и с интересами города и с интересами будущих жильцов ???
2) Цитата:///Без парковочных мест, которые соответствуют нормам, мы акт ввода не дадим.//
Единственное: - СТОЙТЕ до конца и НЕ ПРОДАЙТЕСЬ- хоть раз в жизни ПОБОРИТЕСЬ за интересы СВОИХ же жителей.
Отправлено: 11.08.25 - 21:52
У нас хотели футбольное поле отобрать и еще говорит, мол я все равно заберу у вас поле, потому что что то там с кондоминиумом непонятно.
Пусть теперь выкупает за десятки миллионов эти страшные домики вокруг
С Интим магазинами..
Re: «Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 12.08.25 - 00:20
Аким так то своими пылкими речами заморозил стройку этаже на 7-8. Уже отделку закончили, а он все пальчиком грозит. Эту коррупционную махину не остановит наш акимат. Только прокуратура с антикором и снос в результате. Как всегда - стройка с нарушениями. Но кто-то же дал зеленый свет такой стройке. И этого кого-то никто и искать не будет - думаю не за один лям он притаился. Но там и искать не будут. Уже стройка на подходе, уже шьется костюм, в котором аким будет перерезать ленточку на запуске дома. К чему этот фарс?
Аким так то своими пылкими речами заморозил стройку этаже на 7-8. Уже отделку закончили, а он все пальчиком грозит. Эту коррупционную махину не остановит наш акимат. Только прокуратура с антикором и снос в результате. Как всегда - стройка с нарушениями. Но кто-то же дал зеленый свет такой стройке. И этого кого-то никто и искать не будет - думаю не за один лям он притаился. Но там и искать не будут. Уже стройка на подходе, уже шьется костюм, в котором аким будет перерезать ленточку на запуске дома. К чему этот фарс?
Отправлено: 12.08.25 - 00:22
Нет, стройка была уже на 14м и 15м этажах
Может сочинять не будем?
Нет, стройка была уже на 14м и 15м этажах
Может сочинять не будем?
Re: «Без парковки сдать дом не дадим» - Аким Костаная о ситуации...
Отправлено: 12.08.25 - 00:49
Можно просто не нудеть и не придираться к мелочам. Суть не в цифре. Я мог и ошибиться.
Суть ясна и так
Можно просто не нудеть и не придираться к мелочам. Суть не в цифре. Я мог и ошибиться.
Суть ясна и так
