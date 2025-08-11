НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Только тем, кто любит труд. Выставка о рабочих профессиях открылась в Костанае
 
 
NG.kz
20.12.07
52337
Только тем, кто любит труд. Выставка о рабочих профессиях открылась в Костанае
Отправлено: 11.08.25 - 21:38
Я думаю, у музейных работников есть методичка со списком названий выставок для всякого случая. Как «Торжественный комплект» журналиста Ухудшанского из «Золотого телёнка». Во всяком случае, для показа жанровой живописи очень социалистического реализма название «Души и сердца вдохновения» – так себе...
Читать новость

111
17.01.12
45769
Re: Только тем, кто любит труд. Выставка о рабочих профессиях...
Отправлено: 11.08.25 - 21:38
#1
Это все не из нашей современной жизни к сожалению, это рисунки ушедшей эпохи..
Если бы сейчас, то это скорее курьер, возможно с пиццей, и сантехник, в пьяном состоянии..
Начальник
11.05.11
128
Re: Только тем, кто любит труд. Выставка о рабочих профессиях...
Отправлено: 11.08.25 - 22:00
#2
классные картины, родные просторы
