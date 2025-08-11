Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Худой мир лучше доброй ссоры" - Зеленский позвонил Токаеву
Отправлено: 11.08.25 - 11:00
По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Владимиром Зеленским. Токаев подтвердил безусловную заинтересованность Казахстана в установлении прочного мира на Украине на основе принципов международного права.
Отправлено: 11.08.25 - 12:30
Цитата:
Цитата:
А надо говорить и представитель татарского мира, ведь у меня покойная бабка по матери татарка с чем то?
Нечистая, но все же.
ACROS:
Цитата:
Мы, 111, представитель РУССКОГО мира и
А надо говорить и представитель татарского мира, ведь у меня покойная бабка по матери татарка с чем то?
Нечистая, но все же.
Отправлено: 11.08.25 - 12:33
Цитата:
ФИО- или вы боитесь его ??? И если ОН открыто об этом говорит - то зачем скрывать ??
Цитата:
Обьясню свою позицию, не знаю как у других: - я раньше тоже был ПРОТИВ войны, тем более таким ВЕРОЛОМНЫМ русским способом и как правило ВСЕГДА при боях, драках, войнушках болеют за СЛАБОГО, но со временем эта ТУПАЯ и БЕСЦЕЛЕВАЯ и ВОРОВАТАЯ и НЕУМЕЛАЯ москальская война и хохлацкая наглость бывшего клоуна стала элементарно РАЗДРАЖАТЬ.
[Исправлено: Тимур Гафуров, 11.08.2025 - 12:37]
111:
такой известный в нашей области, русский,
такой известный в нашей области, русский,
ФИО- или вы боитесь его ??? И если ОН открыто об этом говорит - то зачем скрывать ??
Цитата:
111:
не все за эту бойню
не все за эту бойню
Обьясню свою позицию, не знаю как у других: - я раньше тоже был ПРОТИВ войны, тем более таким ВЕРОЛОМНЫМ русским способом и как правило ВСЕГДА при боях, драках, войнушках болеют за СЛАБОГО, но со временем эта ТУПАЯ и БЕСЦЕЛЕВАЯ и ВОРОВАТАЯ и НЕУМЕЛАЯ москальская война и хохлацкая наглость бывшего клоуна стала элементарно РАЗДРАЖАТЬ.
[Исправлено: Тимур Гафуров, 11.08.2025 - 12:37]
Отправлено: 11.08.25 - 12:34
Цитата:
За отклонение от темы статьи.
Рекомендации другим пользователям отправляйте в л/с, пожалуйста.
ACROS:
почему УДАЛИЛИ мой коммент под № 7
почему УДАЛИЛИ мой коммент под № 7
За отклонение от темы статьи.
Рекомендации другим пользователям отправляйте в л/с, пожалуйста.
Отправлено: 11.08.25 - 12:39
Цитата:
Цитата:
Что интересно, они сами это понимают и добровольцев в России очень много, которые идут и идут туда
Та же Европа и ее какие то там шишки высказались чтоб война шла, чтоб они успели подготовиться, потому что жизни там ценят в отличии от России и частично Украины, которой и некуда деваться то в принципе
ACROS:
Цитата:
Теперь я думаю- что бы она продлилась побольше и было как можно БОЛЬШЕ человеческих жертв как
Что интересно, они сами это понимают и добровольцев в России очень много, которые идут и идут туда
Та же Европа и ее какие то там шишки высказались чтоб война шла, чтоб они успели подготовиться, потому что жизни там ценят в отличии от России и частично Украины, которой и некуда деваться то в принципе
Отправлено: 11.08.25 - 12:44
Цитата:
Цитата:
Да зачем, пенсионер уже, скоро свали в Москву на постоянку, у него в Питере дом, в Москве, в Сочи, потому он чистый зетник
Удивляют другие, у которых там ничего нет и как они хотят раздолбить всю Украину и как они сейчас буквально раздражены, что Путин танцует под Трампа
Таких у нас.. почти все.
Даже крутой предприниматель тут украинец, разговорился с ним как то, говорит что их украинцев надо мочить
До конца, а не вот так на 20 процентов.
Или у нас такой двор, а нет, в Рудном соседка тоже гнобит их всех
Не знаю, сам уже не знаю что делать, может я не прав и украинцы это зло?
ACROS:
Цитата:
ФИО- или вы боитесь его ??? И если ОН открыто об этом говорит - то зачем скрывать ??
Да зачем, пенсионер уже, скоро свали в Москву на постоянку, у него в Питере дом, в Москве, в Сочи, потому он чистый зетник
Удивляют другие, у которых там ничего нет и как они хотят раздолбить всю Украину и как они сейчас буквально раздражены, что Путин танцует под Трампа
Таких у нас.. почти все.
Даже крутой предприниматель тут украинец, разговорился с ним как то, говорит что их украинцев надо мочить
До конца, а не вот так на 20 процентов.
Или у нас такой двор, а нет, в Рудном соседка тоже гнобит их всех
Не знаю, сам уже не знаю что делать, может я не прав и украинцы это зло?
Re: "Худой мир лучше доброй ссоры" - Зеленский...
Отправлено: 11.08.25 - 15:18
Видимо многие "писатели" на форуме не знают, что такое война, а сидя на диване, попивая кумыс пива от нечего делать, рассуждать за украинский и русский народ! Без ваших "заумных слов" разберутся кто москаль, а кто бандеровец! Одно пустословие в виде провокаций у диванных любителей войны из-за отсутствия контроля со стороны КНБ среди них, поскольку еще нет войны в этом гос-ве, которое было показало, с кем вы и как вы, зная о вероломстве Гитлера,начавшего войну беспричинно при поддержке капиталистов США! Не плюйте в колодец, это не асфальт!
Re: "Худой мир лучше доброй ссоры" - Зеленский...
Отправлено: 11.08.25 - 16:10
не когда этот кровопийца не сможет завоевать всю Украину,
Украинцы проигрывают но они держатся, настоящие герои своей страны.
Украинцы проигрывают но они держатся, настоящие герои своей страны.
Re: "Худой мир лучше доброй ссоры" - Зеленский...
Отправлено: 11.08.25 - 16:18
Жалко Зеленского, мечется и не знает кого слушать,все его кидают,одни обещания. Эти двое держат его за шута, издеваются, второй вообще отказывается с ним говорить и встречаться
Re: "Худой мир лучше доброй ссоры" - Зеленский...
Отправлено: 11.08.25 - 17:16
Цитата:
Зря Вы его жалеете, неплохо они держатся: ни одного крупного "русского" города Украины не сдали, коридор до Приднестровья пробить не дали, утопили больше половины ЧФ. Первому надо премию Нобелевскую, второму - время тянуть, в надежде, что фронт рухнет и хотя бы на границы "новых областей" выйдут (которые уже в Конституции прописаны как российские). Иначе, уж совсем нечем будет объяснить потомкам гигантскую демографическую яму в России через 20 лет.
сайлау курманов:
Жалко Зеленского, мечется и не знает кого слушать,все его кидают,одни обещания. Эти двое держат его за шута, издеваются, второй вообще отказывается с ним говорить и встречаться
Жалко Зеленского, мечется и не знает кого слушать,все его кидают,одни обещания. Эти двое держат его за шута, издеваются, второй вообще отказывается с ним говорить и встречаться
Зря Вы его жалеете, неплохо они держатся: ни одного крупного "русского" города Украины не сдали, коридор до Приднестровья пробить не дали, утопили больше половины ЧФ. Первому надо премию Нобелевскую, второму - время тянуть, в надежде, что фронт рухнет и хотя бы на границы "новых областей" выйдут (которые уже в Конституции прописаны как российские). Иначе, уж совсем нечем будет объяснить потомкам гигантскую демографическую яму в России через 20 лет.
Отправлено: 11.08.25 - 19:30
Я лично считаю, что переговоры на Аляске ни к чему не приведут. Вопрос лишь в одном - кто упёртее. Не верится, что Украина отдаст Донбасс и смирится с потерей Крыма взамен на членство в НАТО. Тем более, никто там не уполномочен им это членство в НАТО обещать. Вторичные санкции возможно введут, курс 1000 тенге за доллар будет. А Трамп нобелевку за Армению получит.
[Исправлено: maxsaf, 11.08.2025 - 20:31]
[Исправлено: maxsaf, 11.08.2025 - 20:31]
