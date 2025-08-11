Отправлено: - 12:26

Тимур Гафуров:



А вот это уже низко, я считаю. Судить людей по гендеру и возрасту - и низко, и глупо. Не ожидал от вас.

Цитата:Цитата:Тоже крайне не ожидал от своего коллеги такогоОни исполняют работу, и причем адскую, где они должны работать еще и психологами и психиаторами и логическими инженерами так сказать.Мы и я в том числе водим часто из за нос, пряча что то там завуалированное в серию текстов, они еще работают и детективами так сказать, вычисляя в этой цепочке нарушение это или нетПо горячке конечно случается что то, но только по горячке и в пылуПотом мы обязаны просто понимать этих людей и принимать их работу, какая она есть и эта работа повторюсь не из легкихОни же не осуждают как работаем мы, находясь целыми сутками за клавиатурой и на диване под вентилятором