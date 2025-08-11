НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 557 из 557«1...555556557
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45758
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 12:26
#8341
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
А вот это уже низко, я считаю. Судить людей по гендеру и возрасту - и низко, и глупо. Не ожидал от вас.

Тоже крайне не ожидал от своего коллеги такого
Они исполняют работу, и причем адскую, где они должны работать еще и психологами и психиаторами и логическими инженерами так сказать.
Мы и я в том числе водим часто из за нос, пряча что то там завуалированное в серию текстов, они еще работают и детективами так сказать, вычисляя в этой цепочке нарушение это или нет
По горячке конечно случается что то, но только по горячке и в пылу
Потом мы обязаны просто понимать этих людей и принимать их работу, какая она есть и эта работа повторюсь не из легких
Они же не осуждают как работаем мы, находясь целыми сутками за клавиатурой и на диване под вентилятором
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45758
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 12:33
#8342
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати мое рабочее место на полу, под вентилятором и если надо, кондером ..

Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8336
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 12:48
#8343
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
не успел посмотреть,


Коротко, так: - забей на ВСЁ, на войнушку эту, на русский мир- напейся и на неделю в запой- протрезвеете и ВСЁ будет в порядке. Этот совет почему то УДАЛИЛИ.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45758
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 14:23
#8344
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Цитата:
И поставить этот мой коммент на обсуждение

Ну что там обсудить, это?

Цитата:
Кто меня помнить - прощайте


Че ты каждый раз прощаешься, потом пишешь что тебя удалятЬ
И так сколько лет
Хочешь попрощаться со мной - Прощай!
Вроде адекватно иногда говоришь, потом прощаешься ни с того ни с сего, то в личке пишешь, то опять ругаешься прилюдно
У тебя там что, смена погоды по два раза на неделю сказывается?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45758
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 14:24
#8345
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Цитата:
Коротко, так: - забей на ВСЁ, на войнушку эту, на русский мир- напейся и на неделю в запой- протрезвеете и ВСЁ будет в порядке. Эт

Да, хороший совет
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7313
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 15:00
#8346
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Че ты каждый раз прощаешься, потом пишешь что тебя удалятЬ
И так сколько лет
Хочешь попрощаться со мной - Прощай!
Вроде адекватно иногда говоришь, потом прощаешься ни с того ни с сего, то в личке пишешь, то опять ругаешься прилюдно
У тебя там что, смена погоды по два раза на неделю сказывается?


Сарказм: Вчера меня на форуме не было, сегодня утром заглянул, прямо как будто, говоря метафорически - буря, такой накал драмы увидел! Сжигать мосты, прощаться и обижаться, на мой взгляд никому не стоит, всем нужно держать себя в руках :lol: :lol: :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45758
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 15:06
#8347
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наш Евгений то, председатель, молодец!
Одно из первых мест, которое я отдавал Толстого 69
Сидел бы на форуме тут, не добился бы ничего



[Исправлено: 111, 11.08.2025 - 16:07]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7313
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 15:08
#8348
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Сарказм: Вчера меня на форуме не было, сегодня утром заглянул, прямо как будто, говоря метафорически - буря, такой накал драмы увидел! Сжигать мосты, прощаться и обижаться, на мой взгляд никому не стоит, всем нужно держать себя в руках


фотки
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8278
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 18:50
#8349
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю, самое главное, остались те кто хотят продолжения войны и те кто против!
Недавно услышал оценки психиатра, те кто вернётся с войны захочет на новую! Потому что там получал хорошие деньги, что хотел, то и делал, обратно на зарплату в 30000 рублей возвращаться? Давайте ещё повоюем, вот их девиз
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28397
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 20:39
#8350
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
от любви до ненависти ОДИН шаг

В обратную сторону это не работает ;-)
Профайл
Страница 557 из 557«1...555556557
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS