А вот это уже низко, я считаю. Судить людей по гендеру и возрасту - и низко, и глупо. Не ожидал от вас.
Тоже крайне не ожидал от своего коллеги такого Они исполняют работу, и причем адскую, где они должны работать еще и психологами и психиаторами и логическими инженерами так сказать. Мы и я в том числе водим часто из за нос, пряча что то там завуалированное в серию текстов, они еще работают и детективами так сказать, вычисляя в этой цепочке нарушение это или нет По горячке конечно случается что то, но только по горячке и в пылу Потом мы обязаны просто понимать этих людей и принимать их работу, какая она есть и эта работа повторюсь не из легких Они же не осуждают как работаем мы, находясь целыми сутками за клавиатурой и на диване под вентилятором
Че ты каждый раз прощаешься, потом пишешь что тебя удалятЬ И так сколько лет Хочешь попрощаться со мной - Прощай! Вроде адекватно иногда говоришь, потом прощаешься ни с того ни с сего, то в личке пишешь, то опять ругаешься прилюдно У тебя там что, смена погоды по два раза на неделю сказывается?
Сарказм: Вчера меня на форуме не было, сегодня утром заглянул, прямо как будто, говоря метафорически - буря, такой накал драмы увидел! Сжигать мосты, прощаться и обижаться, на мой взгляд никому не стоит, всем нужно держать себя в руках
Не знаю, самое главное, остались те кто хотят продолжения войны и те кто против! Недавно услышал оценки психиатра, те кто вернётся с войны захочет на новую! Потому что там получал хорошие деньги, что хотел, то и делал, обратно на зарплату в 30000 рублей возвращаться? Давайте ещё повоюем, вот их девиз
