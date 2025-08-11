НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Деревня заемщиков - Супругов обвиняют в понуждении односельчан взять кредиты на 200 млн тенге в Костанайской области
 
 
Деревня заемщиков - Супругов обвиняют в понуждении односельчан взять кредиты на 200 млн тенге в Костанайской области
Отправлено: 11.08.25 - 15:25
В деле более 20 потерпевших. Они жили с подсудимыми Ольгой и Виктором РОМАШКИНЫМИ в селе Садчиковка. Последние просили потерпевших взять кредиты и занять им деньги для растаможки машин на продажу, пообещав погасить кредиты в короткий срок и заплатить сверху. Что привело бывших односельчан в суд?
Re: Деревня заемщиков - Супругов обвиняют в понуждении...
Отправлено: 11.08.25 - 15:25
#1
Вот еще халявщики, играющие человеческими ценностями, а в итоге получили то, что заслужили! Только в беде потерпевшие познают, что такое зло!
Re: Деревня заемщиков - Супругов обвиняют в понуждении...
Отправлено: 11.08.25 - 17:18
#2
Сценарий подобный лет десять назад провернул родной зять моего родственника,один в один с растаможкой,потом обвинил их же в корысти,что поторопились с заявлением. Родственник все суды проиграл, исправно выплатил свою долю,у жены списали связи с ее смертью, а на дочери до сих пор висит
