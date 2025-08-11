Re: Деревня заемщиков - Супругов обвиняют в понуждении...

Отправлено: - 17:18

Сценарий подобный лет десять назад провернул родной зять моего родственника,один в один с растаможкой,потом обвинил их же в корысти,что поторопились с заявлением. Родственник все суды проиграл, исправно выплатил свою долю,у жены списали связи с ее смертью, а на дочери до сих пор висит