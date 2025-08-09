Re: Приборы учета тепла, установленные в многоэтажных домах за...

Отправлено: - 09:31

Проголосовал за 4 пункт, хотя он тоже сформулирован как то - ОБТЕКАЕМО.

Как понять - передать БЕЗВОЗМЕЗДНО- за него же с жильцов удержаны деньги( опосредственно через деньги ПКСК или ОСИ, но в конечном счёте - это же деньги жильцов конкретного дома).

И как монополист компенсирует стоимость этих теплосчётчиков жильцам?? - снизит на эту сумму тариф или ежемесячно будет делать скидки на счета оплаты за тепло???



Или же как обычно: - морда лопатой и положит большой ХЕР на жильцов, только потому что он - МОНОПОЛИСТ и не хочет терять ДОХОД и ПРИБЫЛЬ ???