Обсуждение публикаций
≡ Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетнего экстрадировали из России в Казахстан
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52335
Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетнего экстрадировали из России в Казахстан
Отправлено: 11.08.25 - 16:40
По информации Генпрокуратуры, в ноябре 2024 года в Костанайской области подозреваемый пришел в квартиру подростка, с родителями которого он поддерживал дружеские отношения. Находясь наедине с потерпевшим, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45758
Re: Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетнего...
Отправлено: 11.08.25 - 16:40
#1
Вот тупой, мог бы пойти на СВО, прийти с СВО Героем , стать Элитой России и учить детишек в школах..
До чего же люди тупы!
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
787
Re: Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетнего...
Отправлено: 11.08.25 - 16:48
#2
его надо кастрировать, под самый корешок
