НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 3 миллиона - лучшим дворам: в Костанае отметили инициативу жителей
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52335
3 миллиона - лучшим дворам: в Костанае отметили инициативу жителей
Отправлено: 11.08.25 - 15:25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это был принципиальный момент конкурса на самый красивый летний двор — чтобы в его озеленении и украшении активно участвовали жильцы, подчеркнули в акимате. Сегодня, 11 августа, победителям вручили денежные сертификаты.
Читать новость

1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45758
Re: 3 миллиона - лучшим дворам: в Костанае отметили инициативу...
Отправлено: 11.08.25 - 15:25
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Круто, я когда комиссия пришла на Толстого 69, сказал им что они выиграют
У меня и хата такая же, 69
Евгений красавчик, ему уход из форума дал свои плоды, если бы с нами торчал тут сутками, не добился бы ничего и сидел бы тут с нами лясы точил.
Сходить бы туда к нему посмотреть.
Но мои поздравления всем выигравшим!
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45758
Re: 3 миллиона - лучшим дворам: в Костанае отметили инициативу...
Отправлено: 11.08.25 - 15:31
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
недавно вечером зашел во двор по ул. Толстого, 14.

Что то на карте не могу найти этот дом
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3811
Re: 3 миллиона - лучшим дворам: в Костанае отметили инициативу...
Отправлено: 11.08.25 - 15:53
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно вопрос? А какой водой эти палисадники поливают? Не верю, что баклажками из квартир воду носят. Почти наверняка шлангом из подвала, мимо счётчиков. Если Кастанай су поставит им счетчик на шланг, то чувствую, что все эти палисадники быстро пересохнут.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45758
3 миллиона - лучшим дворам: в Костанае отметили инициативу жителей
Отправлено: 11.08.25 - 15:57
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

Цитата:
Если Кастанай су поставит им счетчик на шланг, то ч

Физически это невозможно поставить счетчики на каждый отвод, которые «валяются» по всему подвалу, где трубы пластиковые и тем более эти, со множеством соединений черные, счетчик обходиться за пять минут и ровно так же снимается отвод за пять минут до проверки всяких Су и Му.
Голь на выдумки хитра
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 118, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 117
Зарегистрированные пользователи: 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS