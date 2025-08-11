Re: 3 миллиона - лучшим дворам: в Костанае отметили инициативу...

Отправлено: - 15:25

Круто, я когда комиссия пришла на Толстого 69, сказал им что они выиграют

У меня и хата такая же, 69

Евгений красавчик, ему уход из форума дал свои плоды, если бы с нами торчал тут сутками, не добился бы ничего и сидел бы тут с нами лясы точил.

Сходить бы туда к нему посмотреть.

Но мои поздравления всем выигравшим!