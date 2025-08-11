Отправлено: - 15:25

В деле более 20 потерпевших. Они жили с подсудимыми Ольгой и Виктором РОМАШКИНЫМИ в селе Садчиковка. Последние просили потерпевших взять кредиты и занять им деньги для растаможки машин на продажу, пообещав погасить кредиты в короткий срок и заплатить сверху. Что привело бывших односельчан в суд?