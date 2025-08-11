Отправлено: - 12:44

ACROS:



ФИО- или вы боитесь его ??? И если ОН открыто об этом говорит - то зачем скрывать ??

Цитата:Цитата:Да зачем, пенсионер уже, скоро свали в Москву на постоянку, у него в Питере дом, в Москве, в Сочи, потому он чистый зетникУдивляют другие, у которых там ничего нет и как они хотят раздолбить всю Украину и как они сейчас буквально раздражены, что Путин танцует под ТрампаТаких у нас.. почти все.Даже крутой предприниматель тут украинец, разговорился с ним как то, говорит что их украинцев надо мочитьДо конца, а не вот так на 20 процентов.Или у нас такой двор, а нет, в Рудном соседка тоже гнобит их всехНе знаю, сам уже не знаю что делать, может я не прав и украинцы это зло?