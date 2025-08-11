НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ "Худой мир лучше доброй ссоры" - Зеленский позвонил Токаеву
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52332
"Худой мир лучше доброй ссоры" - Зеленский позвонил Токаеву
Отправлено: 11.08.25 - 11:00
По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Владимиром Зеленским. Токаев подтвердил безусловную заинтересованность Казахстана в установлении прочного мира на Украине на основе принципов международного права.
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45751
Re: "Худой мир лучше доброй ссоры" - Зеленский...
Отправлено: 11.08.25 - 11:00
В чем мы хороши, так это в красивых словах..
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16829
"Худой мир лучше доброй ссоры" - Зеленский позвонил Токаеву
Отправлено: 11.08.25 - 11:02
Мне нравится внешняя политика нашего президента. Спокоен, взвешаен, дипломатичен, в отличии от собеседника.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 11.08.2025 - 11:31]
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8336
"Худой мир лучше доброй ссоры" - Зеленский позвонил Токаеву
Отправлено: 11.08.25 - 11:14
Цитата:
Vit:
нравится внешняя политика нашего президента.



Цитата://Он считает, что все стороны должны действовать согласно древней мудрости "худой мир лучше доброй ссоры".//
Цитата://Но сейчас главный приоритет – это сохранение украинской государственности///

Трамп-Путин-Токаев-Зеленский- это всё деловые разговоры по ДЕЛЁЖКЕ украинской или малороссийской территории- идут обычные закулисные переговоры что бы к 15 августу подготовить почву для беседы Дональда с Владимиром.
Токаев дипломатично дал понять: -"..эта война НАДОЕЛА всем и давай завязывай УПИРАТЬСЯ и строить из себя целку-патриота Украины: - соглашайся что скажет Трамп с Путиным и пиз...й в свою Европу или в ЕС или в НАТО..."

[Исправлено: Тимур Гафуров, 11.08.2025 - 11:35]
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8336
Re: "Худой мир лучше доброй ссоры" - Зеленский...
Отправлено: 11.08.25 - 11:17
Цитата:
111:
так это в красивых словах


Это же дипломатия: - а, не разговор двух хорошо поддатых владельцев пивных ларьков.
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8277
Re: "Худой мир лучше доброй ссоры" - Зеленский...
Отправлено: 11.08.25 - 11:23
Виталий, даже в российских пропагандистских каналах никто не считает Зеленского наркоманом, а ты все время повторяешь устаревшую мантру! Никто из мировых лидеров дела не имел бы с обнюхавшимся челом!
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45751
"Худой мир лучше доброй ссоры" - Зеленский позвонил Токаеву
Отправлено: 11.08.25 - 11:26
Цитата:
ACROS:

Цитата:
война НАДОЕЛА всем и

Нет, скорее разочарование чувствуется, что война завершится и все вынуждены слушаться Трампа, Мессии Мира, нобелевского лауреата или как его там.
Как по мне, мне не нужен ни худой и никакой мир, мне, как и всему миру кроме Трампа нужна война
Ну это же просто позор мне как представителю русского мира, что мы не достигли никаких целей и только забрали выжженную землю, за исключением Краматорска и Славянска
А ведь как все начиналось, мы русские, хотим всю Украину денацифицировать и тд и тп..
Теперь горечь в моих мечтах
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8336
"Худой мир лучше доброй ссоры" - Зеленский позвонил Токаеву
Отправлено: 11.08.25 - 11:34
Комментарий удален модератором.
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2640
"Худой мир лучше доброй ссоры" - Зеленский позвонил Токаеву
Отправлено: 11.08.25 - 11:37
Рекомендую не отклоняться от темы статьи и воздержаться от оскорблений в адрес руководителей государств и оппонентов.
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2640
"Худой мир лучше доброй ссоры" - Зеленский позвонил Токаеву
Отправлено: 11.08.25 - 11:39
Цитата:
111:
А ведь как все начиналось, мы русские

Не нужно обобщать и что-либо предполагать от имени всей нации. Далее такие пассажи будем удалять.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45751
"Худой мир лучше доброй ссоры" - Зеленский позвонил Токаеву
Отправлено: 11.08.25 - 11:42
Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
Не нужно обобщать и что-либо предполагать от имени всей нации. Д

Тогда я как представитель русского мира и далее по тексту
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45751
"Худой мир лучше доброй ссоры" - Зеленский позвонил Токаеву
Отправлено: 11.08.25 - 11:59
У нас интересно в чате.
Раньше как то думал что да, не все за эту бойню, но потом у меня все совершенно поменялось, мне кажется прям все хотят войны и ее сторонники и противники
Интересен ответ одного интеллигента, такой известный в нашей области, русский, он против бойни, но Украину надо занять всю
Вот как это понимать?
Без бойни разве завоюешь Украину?

[Исправлено: Тимур Гафуров, 11.08.2025 - 12:04]
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45751
"Худой мир лучше доброй ссоры" - Зеленский позвонил Токаеву
Отправлено: 11.08.25 - 12:18
Жаль, мир не мир, худой или не добрый, неужели мы теперь не будем видеть такие картинки, как уничтожаются целые русские города нами?
Мой племянник выходит погиб зря, ведь цель была вся Украина и всех денацифицировать?

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8336
Re: "Худой мир лучше доброй ссоры" - Зеленский...
Отправлено: 11.08.25 - 12:20
Цитата:
Тимур Гафуров:
воздержаться от оскорблений в адрес руководителей государств и оппонентов.


Вроде: 1) от темы НЕ ОТКЛОНЯЛСЯ
2) руководителей государств НЕ ОСКОРБЛЯЛ
3) и тем более:- НЕ ОСКОРБЛЯЛ оппонентов; в связи с этим вопрос:
почему УДАЛИЛИ мой коммент под № 7: - 111 стало ГОРЬКО при мысли об окончании войны, и я всего лишь ДАЛ совет как справиться с этой горечью в соответствии с традициями того народа, к коим он в последнее время себя причисляет- всего лишь.
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8336
Re: "Худой мир лучше доброй ссоры" - Зеленский...
Отправлено: 11.08.25 - 12:22
Цитата:
111:
я как представитель русского мира


Тогда лучше в старом и традиционном стиле русских царей: "...Мы, 111, представитель РУССКОГО мира и далее п тексту...."
