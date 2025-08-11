Отправлено: - 11:26

ACROS:



война НАДОЕЛА всем и

Цитата:Цитата:Нет, скорее разочарование чувствуется, что война завершится и все вынуждены слушаться Трампа, Мессии Мира, нобелевского лауреата или как его там.Как по мне, мне не нужен ни худой и никакой мир, мне, как и всему миру кроме Трампа нужна войнаНу это же просто позор мне как представителю русского мира, что мы не достигли никаких целей и только забрали выжженную землю, за исключением Краматорска и СлавянскаА ведь как все начиналось, мы русские, хотим всю Украину денацифицировать и тд и тп..Теперь горечь в моих мечтах