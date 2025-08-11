"Худой мир лучше доброй ссоры" - Зеленский позвонил Токаеву
Отправлено: 11.08.25 - 11:00
По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Владимиром Зеленским. Токаев подтвердил безусловную заинтересованность Казахстана в установлении прочного мира на Украине на основе принципов международного права. Читать новость
Цитата://Он считает, что все стороны должны действовать согласно древней мудрости "худой мир лучше доброй ссоры".// Цитата://Но сейчас главный приоритет – это сохранение украинской государственности///
Трамп-Путин-Токаев-Зеленский- это всё деловые разговоры по ДЕЛЁЖКЕ украинской или малороссийской территории- идут обычные закулисные переговоры что бы к 15 августу подготовить почву для беседы Дональда с Владимиром. Токаев дипломатично дал понять: -"..эта война НАДОЕЛА всем и давай завязывай УПИРАТЬСЯ и строить из себя целку-патриота Украины: - соглашайся что скажет Трамп с Путиным и пиз...й в свою Европу или в ЕС или в НАТО..."
Нет, скорее разочарование чувствуется, что война завершится и все вынуждены слушаться Трампа, Мессии Мира, нобелевского лауреата или как его там. Как по мне, мне не нужен ни худой и никакой мир, мне, как и всему миру кроме Трампа нужна война Ну это же просто позор мне как представителю русского мира, что мы не достигли никаких целей и только забрали выжженную землю, за исключением Краматорска и Славянска А ведь как все начиналось, мы русские, хотим всю Украину денацифицировать и тд и тп.. Теперь горечь в моих мечтах
У нас интересно в чате. Раньше как то думал что да, не все за эту бойню, но потом у меня все совершенно поменялось, мне кажется прям все хотят войны и ее сторонники и противники Интересен ответ одного интеллигента, такой известный в нашей области, русский, он против бойни, но Украину надо занять всю Вот как это понимать? Без бойни разве завоюешь Украину?
Жаль, мир не мир, худой или не добрый, неужели мы теперь не будем видеть такие картинки, как уничтожаются целые русские города нами? Мой племянник выходит погиб зря, ведь цель была вся Украина и всех денацифицировать?
Тимур Гафуров:
Вроде: 1) от темы НЕ ОТКЛОНЯЛСЯ 2) руководителей государств НЕ ОСКОРБЛЯЛ 3) и тем более:- НЕ ОСКОРБЛЯЛ оппонентов; в связи с этим вопрос: почему УДАЛИЛИ мой коммент под № 7: - 111 стало ГОРЬКО при мысли об окончании войны, и я всего лишь ДАЛ совет как справиться с этой горечью в соответствии с традициями того народа, к коим он в последнее время себя причисляет- всего лишь.
