Гога:

И поставить этот мой коммент на обсуждение ???

Гога:

Марик ты просто придурок , тебя лечит надо .

Гога:

А Гафуров тебя поддерживает .

Гога:

Ведь по вашим правилам он только свое мнение высказывает --- надо убить как можно русскими друг друга !

Гога:

А вам , Гафуров , ох как далеко вам до Ольги Германовны

Гога:

И меня за прямые слова никогда не простите .Злопамятсво - это но, и вам это очень обидно (читайте Фрейда)

Гога:

А модераторы девочек набрали , скрывающихся за мужскими именами .Кто утром первым прочитает это , что бы удалить - Gljuk , Rexyn . Домовенок ???

Гога:

Цитата:Ну что ж, давайте обсудим. По порядку.Цитата:Это - оскорбление. Как бы его не трактовали. Вопрос о нормальности или ненормальности человека - из сферы психиатрии. Для дискуссии такие пассажи неприменимы. Поэтому и удаляем или корректируем. В данном случае оставил для примера и напоминания.Цитата:Это - неправда. У меня нет предпочтений в отношении к пользователям сайта.Цитата:Вы искажаете мой ответ на ваши вопросы в л/с. Я писал, что данная фраза - аргумент для пояснения позиции комментатора. Явный сарказм с его стороны. И пояснял - если вы считаете, что ваш оппонент неправ, уточните сначала у него, что именно он имеет в виду.Цитата:Согласен. Очень далеко. Но и Ольга Германовна Колоколова, и я - работали в разное время и в разных условиях. И у каждого своя ответственность. Сейчас пользователи сайта знают - а случае судебного разбирательства каждого можно вычислить по номеру телефона и привлечь к ответственности. Этой возможностью могут воспользоваться также любой пользователь сайта. Задача же администрации сайта - смотреть, чтобы дискуссия велась цивилизованно, без оскорблений. Цензуры на сайте не были раньше и не будет сейчас.Цитата:Вот уж чего нет - того нет. На прямые слова отвечаю такими же прямыми. Обида бывает, конечно. Особенно когда напраслину возводят. Но злом такие комментарии не считаю. А с обидой уж как-нибудь справлюсь - не ребенок уже давно.Цитата:А вот это уже низко, я считаю. Судить людей по гендеру и возрасту - и низко, и глупо. Не ожидал от вас.Личные данные модераторов скрываем специально - пояснял уже причину. Работа нервная, а пользователи разные на сайте.И да - оскорбления в свой адрес я как-нибудь переживу. Чай не сахарный. А вот оскорблять сотрудников никому не позволю. И такие вещи я действительно запоминаю надолго. Вот такое избирательное злопамятство у меня.Цитата:Готов выслушать много интересного. Как и всегда при каждом обострении дискуссии на сайте. Но лучше продолжить это обсуждение в специальной ветке.Всем добра!