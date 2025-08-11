НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12161
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 02:05
#8326
Цитата:
saba:

---Господи прости мне , этот мой коммент тут до утра пробудет ! Потом удалят . Марик ты просто придурок , тебя лечит надо . А Гафуров тебя поддерживает . А модераторы - даже слов не могу подобрать , ничего не смыслят .Газета превратилась в черт знает что . Я знаю , что меня удалять на пару месяцев . Но , редакция и главред ---- вы совсем ничего тут с одним придурком справиться не можете . Ведь по вашим правилам он только свое мнение высказывает --- надо убить как можно русскими друг друга !!!!!!!!А вам , Гафуров , ох как далеко вам до Ольги Германовны , вы в личке постоянно 111 защищаете . И меня за прямые слова никогда не простите .Злопамятсво - это но, и вам это очень обидно (читайте Фрейда) .Кто меня помнить - прощайте . Зато главред и модераторы упорно защищают чела который пишет пьяный и признается утром , что ничего не помнить . А модераторы девочек набрали , скрывающихся за мужскими именами .Кто утром первым прочитает это , что бы удалить - Gljuk , Rexyn . Домовенок ??? А вам , Гафуров , слабо выслушать правду ??? И поставить этот мой коммент на обсуждение ??? Думаю , вы бы много интересного услышали . Но вам слабо .
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8277
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 04:47
#8327
Цитата:
таноми52:
Макс где лицемерил?

А он постоянно лицемерит, поэтому Вы и не замечаете! Вы не заметили, он меня уже и в Кушмурун определил, хотя я при встрече просто по мужски морду ему набил бы и успокоился!
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8277
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 04:52
#8328
Цитата:
maxsaf:
Вызывать отторжение и неприязнь у большинства -

А кто сказал, что Вы с Вашей зарубежной бандой большинство?
Я бы хотел, как Гога сейчас высказать какое омерзение Вы с Вашими суждениями вызываете у меня, но пока сдержусь!
Гога высказался по поводу Вашего противника, но он хотя бы честно сказал! Искал литературного прототипа Вам, уж простите, кроме Иудушки Голавлева не нашел!
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8277
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 04:59
#8329
И Гога , что я могу сказать, смотрю разные зарубежные СМИ, это не телеграмм каналы, там прямые видео, как тела достают в Киеве, в Николаеве, в Одессе, в Сумах, во что превратили Бахмут,Часов Яр и т.д
Вы этим гордитесь?
Как то это не соотноситься с человеколюбием, поэтому я снисходителен к сарказму Марика, то что делает Путин с Вашей тихой поддержкой это ужаснее, чем пишет Марик!
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28395
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 07:16
#8330
Цитата:
saba:
А кто сказал, что Вы с Вашей зарубежной бандой большинство?

Я сказал. В его фанклубе только вы, Акрос и Абайка. :lol:
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28395
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 07:35
#8331
Цитата:
saba:
он меня уже и в Кушмурун определил, хотя я при встрече просто по мужски морду ему набил бы

В современном мире таких изолируют от общества, на длительное время, достаточное для осознания ошибки.
Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7311
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 08:40
#8332
Друзья, всем желаю доброго утра и хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Цитата:
Гога:
Ольги Германовны


Лично я не жалуюсь на действия форумчан, ранее отмечал, что говоря метафорически, я не арбитр, рефери или судья, стараюсь не давать оценку различным действиям форумчан, его осуждаете (Марика) - ваше право, есть же писанные правила форума, критерии, модераторы и.т.д.

Самого себя процитирую, давно не цитировал, пожалуйста (06.05.2025 года):

Kairat stayer: В своё время Ольга Германовна, царствие ей небесное, говорила цитирую не дословно, главное суть: Что же вы за Мариком гоняетесь, как будто он одел красные труселя. Никто по вашим жалобам его изгонять из форума не будет, мол нам всякие форумчане нужны и.т.д.

Подробнее здесь:
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28395
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 09:44
#8333
Цитата:
Kairat stayer:
Никто по вашим жалобам его изгонять из форума не будет

Ну ладно, пусть остаётся - быстрее докукарекается :lol:
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45741
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 09:57
#8334
Хм..
Вроде нормально говорили, потом вылазиит истерия какая то в комменте 8326..
К чему тут все наплетено и еще какие то терки , какая то злоба..
Напился что ли?
Я хоть когда пью и то не опускаюсь до оскорблений и использования смерти и потыкание смертью ушедшего человека
А тут вот те на.,
Что то хоть человеческое осталось в этом человеке?

[Исправлено: 111, 11.08.2025 - 10:58]
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8332
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 11:04
#8335
Цитата:
maxsaf:
фанклубе только вы, Акрос и Абайка.


Не думаю, скорее НАОБОРОТ: - по затраченнному времени на единицу форумчан, на 111, вы затрачиваете ПОЧТИ всё своё проведенное время на форуме, и есть такая поговорка: - от любви до ненависти ОДИН шаг, так что если кто и фанат 111, то это явно вы и вы в этом фан клубе - ПРИМА, то есть- намба уан.
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45741
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 11:17
#8336
Не секрет ведь что наш русский мир хочет убивать украинцев?
Но ведь мы же сами говорим, что украинцы это русские и такой нации не существовало
Выходит мы хотим убить всех русских в Украине?
Вот наши яркие русские начальники и пропагандисты все время призывают как бы в шутку убивать всех




Это для тех, кто думает что мы убиваем только украинцев, нет, там все говорят на русском, а значит наши , русские
Но мы их мочим как в сартире
Почему?
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45741
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 11:21
#8337
Цитата:
ACROS:

Цитата:
так что если кто и фанат 111, то это явно вы и вы

Он же сам постоянно говорит, что уйдет с форума только тогда как я уйду или помоу
Уйдет довольный.
Да, он ярый мой фанат уже лет 12, тогда еще и ников не было у него, Гога так все лет 15
Тем более я пришел в 2006м, потом и они за мной прибежали в году 2009м- 11м..
Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2637
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 11:24
#8338
Цитата:
Гога:
И поставить этот мой коммент на обсуждение ???

Ну что ж, давайте обсудим. По порядку.
Цитата:
Гога:
Марик ты просто придурок , тебя лечит надо .

Это - оскорбление. Как бы его не трактовали. Вопрос о нормальности или ненормальности человека - из сферы психиатрии. Для дискуссии такие пассажи неприменимы. Поэтому и удаляем или корректируем. В данном случае оставил для примера и напоминания.
Цитата:
Гога:
А Гафуров тебя поддерживает .

Это - неправда. У меня нет предпочтений в отношении к пользователям сайта.
Цитата:
Гога:
Ведь по вашим правилам он только свое мнение высказывает --- надо убить как можно русскими друг друга !

Вы искажаете мой ответ на ваши вопросы в л/с. Я писал, что данная фраза - аргумент для пояснения позиции комментатора. Явный сарказм с его стороны. И пояснял - если вы считаете, что ваш оппонент неправ, уточните сначала у него, что именно он имеет в виду.
Цитата:
Гога:
А вам , Гафуров , ох как далеко вам до Ольги Германовны

Согласен. Очень далеко. Но и Ольга Германовна Колоколова, и я - работали в разное время и в разных условиях. И у каждого своя ответственность. Сейчас пользователи сайта знают - а случае судебного разбирательства каждого можно вычислить по номеру телефона и привлечь к ответственности. Этой возможностью могут воспользоваться также любой пользователь сайта. Задача же администрации сайта - смотреть, чтобы дискуссия велась цивилизованно, без оскорблений. Цензуры на сайте не были раньше и не будет сейчас.
Цитата:
Гога:
И меня за прямые слова никогда не простите .Злопамятсво - это но, и вам это очень обидно (читайте Фрейда)

Вот уж чего нет - того нет. На прямые слова отвечаю такими же прямыми. Обида бывает, конечно. Особенно когда напраслину возводят. Но злом такие комментарии не считаю. А с обидой уж как-нибудь справлюсь - не ребенок уже давно.
Цитата:
Гога:
А модераторы девочек набрали , скрывающихся за мужскими именами .Кто утром первым прочитает это , что бы удалить - Gljuk , Rexyn . Домовенок ???

А вот это уже низко, я считаю. Судить людей по гендеру и возрасту - и низко, и глупо. Не ожидал от вас.
Личные данные модераторов скрываем специально - пояснял уже причину. Работа нервная, а пользователи разные на сайте.
И да - оскорбления в свой адрес я как-нибудь переживу. Чай не сахарный. А вот оскорблять сотрудников никому не позволю. И такие вещи я действительно запоминаю надолго. Вот такое избирательное злопамятство у меня.

Цитата:
Гога:
И поставить этот мой коммент на обсуждение ??? Думаю , вы бы много интересного услышали .

Готов выслушать много интересного. Как и всегда при каждом обострении дискуссии на сайте. Но лучше продолжить это обсуждение в специальной ветке.

Всем добра!
