---Господи прости мне , этот мой коммент тут до утра пробудет ! Потом удалят . Марик ты просто придурок , тебя лечит надо . А Гафуров тебя поддерживает . А модераторы - даже слов не могу подобрать , ничего не смыслят .Газета превратилась в черт знает что . Я знаю , что меня удалять на пару месяцев . Но , редакция и главред ---- вы совсем ничего тут с одним придурком справиться не можете . Ведь по вашим правилам он только свое мнение высказывает --- надо убить как можно русскими друг друга !!!!!!!!А вам , Гафуров , ох как далеко вам до Ольги Германовны , вы в личке постоянно 111 защищаете . И меня за прямые слова никогда не простите .Злопамятсво - это но, и вам это очень обидно (читайте Фрейда) .Кто меня помнить - прощайте . Зато главред и модераторы упорно защищают чела который пишет пьяный и признается утром , что ничего не помнить . А модераторы девочек набрали , скрывающихся за мужскими именами .Кто утром первым прочитает это , что бы удалить - Gljuk , Rexyn . Домовенок ??? А вам , Гафуров , слабо выслушать правду ??? И поставить этот мой коммент на обсуждение ??? Думаю , вы бы много интересного услышали . Но вам слабо .
maxsaf: Вызывать отторжение и неприязнь у большинства -
А кто сказал, что Вы с Вашей зарубежной бандой большинство? Я бы хотел, как Гога сейчас высказать какое омерзение Вы с Вашими суждениями вызываете у меня, но пока сдержусь! Гога высказался по поводу Вашего противника, но он хотя бы честно сказал! Искал литературного прототипа Вам, уж простите, кроме Иудушки Голавлева не нашел!
И Гога , что я могу сказать, смотрю разные зарубежные СМИ, это не телеграмм каналы, там прямые видео, как тела достают в Киеве, в Николаеве, в Одессе, в Сумах, во что превратили Бахмут,Часов Яр и т.д Вы этим гордитесь? Как то это не соотноситься с человеколюбием, поэтому я снисходителен к сарказму Марика, то что делает Путин с Вашей тихой поддержкой это ужаснее, чем пишет Марик!
Гога: Ольги Германовны
Лично я не жалуюсь на действия форумчан, ранее отмечал, что говоря метафорически, я не арбитр, рефери или судья, стараюсь не давать оценку различным действиям форумчан, его осуждаете (Марика) - ваше право, есть же писанные правила форума, критерии, модераторы и.т.д.
Самого себя процитирую, давно не цитировал, пожалуйста (06.05.2025 года):
Kairat stayer: В своё время Ольга Германовна, царствие ей небесное, говорила цитирую не дословно, главное суть: Что же вы за Мариком гоняетесь, как будто он одел красные труселя. Никто по вашим жалобам его изгонять из форума не будет, мол нам всякие форумчане нужны и.т.д.
Хм.. Вроде нормально говорили, потом вылазиит истерия какая то в комменте 8326.. К чему тут все наплетено и еще какие то терки , какая то злоба.. Напился что ли? Я хоть когда пью и то не опускаюсь до оскорблений и использования смерти и потыкание смертью ушедшего человека А тут вот те на., Что то хоть человеческое осталось в этом человеке?
Не думаю, скорее НАОБОРОТ: - по затраченнному времени на единицу форумчан, на 111, вы затрачиваете ПОЧТИ всё своё проведенное время на форуме, и есть такая поговорка: - от любви до ненависти ОДИН шаг, так что если кто и фанат 111, то это явно вы и вы в этом фан клубе - ПРИМА, то есть- намба уан.
Не секрет ведь что наш русский мир хочет убивать украинцев? Но ведь мы же сами говорим, что украинцы это русские и такой нации не существовало Выходит мы хотим убить всех русских в Украине? Вот наши яркие русские начальники и пропагандисты все время призывают как бы в шутку убивать всех
Это для тех, кто думает что мы убиваем только украинцев, нет, там все говорят на русском, а значит наши , русские Но мы их мочим как в сартире Почему?
Он же сам постоянно говорит, что уйдет с форума только тогда как я уйду или помоу Уйдет довольный. Да, он ярый мой фанат уже лет 12, тогда еще и ников не было у него, Гога так все лет 15 Тем более я пришел в 2006м, потом и они за мной прибежали в году 2009м- 11м..
Гога: И поставить этот мой коммент на обсуждение ???
Ну что ж, давайте обсудим. По порядку. Цитата:
Гога: Марик ты просто придурок , тебя лечит надо .
Это - оскорбление. Как бы его не трактовали. Вопрос о нормальности или ненормальности человека - из сферы психиатрии. Для дискуссии такие пассажи неприменимы. Поэтому и удаляем или корректируем. В данном случае оставил для примера и напоминания. Цитата:
Гога: А Гафуров тебя поддерживает .
Это - неправда. У меня нет предпочтений в отношении к пользователям сайта. Цитата:
Гога: Ведь по вашим правилам он только свое мнение высказывает --- надо убить как можно русскими друг друга !
Вы искажаете мой ответ на ваши вопросы в л/с. Я писал, что данная фраза - аргумент для пояснения позиции комментатора. Явный сарказм с его стороны. И пояснял - если вы считаете, что ваш оппонент неправ, уточните сначала у него, что именно он имеет в виду. Цитата:
Гога: А вам , Гафуров , ох как далеко вам до Ольги Германовны
Согласен. Очень далеко. Но и Ольга Германовна Колоколова, и я - работали в разное время и в разных условиях. И у каждого своя ответственность. Сейчас пользователи сайта знают - а случае судебного разбирательства каждого можно вычислить по номеру телефона и привлечь к ответственности. Этой возможностью могут воспользоваться также любой пользователь сайта. Задача же администрации сайта - смотреть, чтобы дискуссия велась цивилизованно, без оскорблений. Цензуры на сайте не были раньше и не будет сейчас. Цитата:
Гога: И меня за прямые слова никогда не простите .Злопамятсво - это но, и вам это очень обидно (читайте Фрейда)
Вот уж чего нет - того нет. На прямые слова отвечаю такими же прямыми. Обида бывает, конечно. Особенно когда напраслину возводят. Но злом такие комментарии не считаю. А с обидой уж как-нибудь справлюсь - не ребенок уже давно. Цитата:
Гога: А модераторы девочек набрали , скрывающихся за мужскими именами .Кто утром первым прочитает это , что бы удалить - Gljuk , Rexyn . Домовенок ???
А вот это уже низко, я считаю. Судить людей по гендеру и возрасту - и низко, и глупо. Не ожидал от вас. Личные данные модераторов скрываем специально - пояснял уже причину. Работа нервная, а пользователи разные на сайте. И да - оскорбления в свой адрес я как-нибудь переживу. Чай не сахарный. А вот оскорблять сотрудников никому не позволю. И такие вещи я действительно запоминаю надолго. Вот такое избирательное злопамятство у меня.
Гога: И поставить этот мой коммент на обсуждение ??? Думаю , вы бы много интересного услышали .
Готов выслушать много интересного. Как и всегда при каждом обострении дискуссии на сайте. Но лучше продолжить это обсуждение в специальной ветке.
