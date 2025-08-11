НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Второе тело обнаружили на месте падения военного вертолёта в Сорбулаке
 
 
Второе тело обнаружили на месте падения военного вертолёта в Сорбулаке
Отправлено: 11.08.25 - 08:16
Во время продолжающихся поисково-спасательных мероприятий в районе падения военного вертолёта EC-145 в Алматинской области обнаружили и подняли на поверхность второе тело. Проводится процедура опознания с участием компетентных органов.
Читать новость

Re: Второе тело обнаружили на месте падения военного вертолёта в...
Отправлено: 11.08.25 - 08:16
Вызывает антирес и еще такой разрез- Еврокоптер 145 давно ли стал военным вертолетом? Скорее всего это бизнес-коптер для какого-нибудь начальства, вот поэтому так оперативно и массово начали поисковые работы??? Если начальство- имена, фамилии, звания, должности- в студию!!!
