Найдены части пропавшего в Сорбулаке вертолета и тело
Отправлено: 11.08.25 - 08:15
В Алматинской области в ходе поисковой операции обнаружены части пропавшего вертолёта и тело. В совместных действиях Министерства обороны, МЧС, МВД и других ведомств, при поддержке АО "Қазақстан Ғарыш Сапары", были проведены математические расчёты с использованием спутниковых данных, что позволило определить ориентировочный район возможного нахождения воздушного судна.
Re: Найдены части пропавшего в Сорбулаке вертолета и тело
Отправлено: 11.08.25 - 08:15
Вызывает антирес и еще такой разрез- Еврокоптер 145 давно ли стал военным вертолетом? Скорее всего это бизнес-коптер для какого-нибудь начальства, вот поэтому так оперативно и массово начали поисковые работы??? Если начальство- имена, фамилии, звания, должности- в студию!!!
