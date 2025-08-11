Re: Найдены части пропавшего в Сорбулаке вертолета и тело

Отправлено: - 08:15

Вызывает антирес и еще такой разрез- Еврокоптер 145 давно ли стал военным вертолетом? Скорее всего это бизнес-коптер для какого-нибудь начальства, вот поэтому так оперативно и массово начали поисковые работы??? Если начальство- имена, фамилии, звания, должности- в студию!!!