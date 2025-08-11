НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 556 из 556«1...554555556
Ответить Новый топик
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12161
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 02:05
#8326
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:

---Господи прости мне , этот мой коммент тут до утра пробудет ! Потом удалят . Марик ты просто придурок , тебя лечит надо . А Гафуров тебя поддерживает . А модераторы - даже слов не могу подобрать , ничего не смыслят .Газета превратилась в черт знает что . Я знаю , что меня удалять на пару месяцев . Но , редакция и главред ---- вы совсем ничего тут с одним придурком справиться не можете . Ведь по вашим правилам он только свое мнение высказывает --- надо убить как можно русскими друг друга !!!!!!!!А вам , Гафуров , ох как далеко вам до Ольги Германовны , вы в личке постоянно 111 защищаете . И меня за прямые слова никогда не простите .Злопамятсво - это но, и вам это очень обидно (читайте Фрейда) .Кто меня помнить - прощайте . Зато главред и модераторы упорно защищают чела который пишет пьяный и признается утром , что ничего не помнить . А модераторы девочек набрали , скрывающихся за мужскими именами .Кто утром первым прочитает это , что бы удалить - Gljuk , Rexyn . Домовенок ??? А вам , Гафуров , слабо выслушать правду ??? И поставить этот мой коммент на обсуждение ??? Думаю , вы бы много интересного услышали . Но вам слабо .
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8276
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 04:47
#8327
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Макс где лицемерил?

А он постоянно лицемерит, поэтому Вы и не замечаете! Вы не заметили, он меня уже и в Кушмурун определил, хотя я при встрече просто по мужски морду ему набил бы и успокоился!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8276
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 04:52
#8328
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вызывать отторжение и неприязнь у большинства -

А кто сказал, что Вы с Вашей зарубежной бандой большинство?
Я бы хотел, как Гога сейчас высказать какое омерзение Вы с Вашими суждениями вызываете у меня, но пока сдержусь!
Гога высказался по поводу Вашего противника, но он хотя бы честно сказал! Искал литературного прототипа Вам, уж простите, кроме Иудушки Голавлева не нашел!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8276
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 04:59
#8329
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И Гога , что я могу сказать, смотрю разные зарубежные СМИ, это не телеграмм каналы, там прямые видео, как тела достают в Киеве, в Николаеве, в Одессе, в Сумах, во что превратили Бахмут,Часов Яр и т.д
Вы этим гордитесь?
Как то это не соотноситься с человеколюбием, поэтому я снисходителен к сарказму Марика, то что делает Путин с Вашей тихой поддержкой это ужаснее, чем пишет Марик!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28394
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 07:16
#8330
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
А кто сказал, что Вы с Вашей зарубежной бандой большинство?

Я сказал. В его фанклубе только вы, Акрос и Абайка. :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28394
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 07:35
#8331
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
он меня уже и в Кушмурун определил, хотя я при встрече просто по мужски морду ему набил бы

В современном мире таких изолируют от общества, на длительное время, достаточное для осознания ошибки.
Профайл
Страница 556 из 556«1...554555556
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS