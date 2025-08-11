Отправлено: - 01:14

111:

и вам снюсь только я?

Цитата:----Господи прости мне , этот мой коммент тут до утра пробудет ! Потом удалят . Марик ты просто придурок , тебя лечит надо . А Гафуров тебя поддерживает . А модераторы - даже слов не могу подобрать , ничего не смыслят .Газета превратилась в черт знает что . Я знаю , что меня удалять на пару месяцев . Но , редакция и главред ---- вы совсем ничего тут с одним придурком справиться не можете . Ведь по вашим правилам он только свое мнение высказывает --- надо убить как можно русскими друг друга !!!!!!!!А вам , Гафуров , ох как далеко вам до Ольги Германовны , вы в личке постоянно 111 защищаете . И меня за прямые слова никогда не простите .Злопамятсво - это но, и вам это очень обидно (читайте Фрейда) .Кто меня помнить - прощайте . Зато главред и модераторы упорно защищают чела который пишет пьяный и признается утром , что ничего не помнить . А модераторы девочек набрали , скрывающихся за мужскими именами .Кто утром первым прочитает это , что бы удалить - Gljuk , Rexyn . Домовенок ??? А вам , Гафуров , слабо выслушать правду ??? И поставить этот мой коммент на обсуждение ??? Думаю , вы бы много интересного услышали . Но вам слабо .