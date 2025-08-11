Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 00:03
Цитата:
Двуличный - "лицемерный, неискренний, двоедушный, имеющий как бы два лица"
А Макс где лицемерил?
Определение "двуличный" больше подходит русско-казаху 111-му.
Однако Вы его таковым не считаете
saba:
Знаете не люблю двуличных людей, уж простите!
Знаете не люблю двуличных людей, уж простите!
Двуличный - "лицемерный, неискренний, двоедушный, имеющий как бы два лица"
А Макс где лицемерил?
Определение "двуличный" больше подходит русско-казаху 111-му.
Однако Вы его таковым не считаете
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 00:04
О, Макс, Вы быстрее оказались!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 00:05
Мыслим синхронно и в одном направлении
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 00:14
Цитата:
Цитата:
Очень приятно видеть оды друг к другу, потому что я собрал этих людей в кучку, где они могут постоять за себя, находясь лишь только в толпе..
Вот это мой класс!!
таноми52:
Цитата:
О, Макс, Вы быстрее оказались!
Очень приятно видеть оды друг к другу, потому что я собрал этих людей в кучку, где они могут постоять за себя, находясь лишь только в толпе..
Вот это мой класс!!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 00:17
У нас в общедомовом чате тоже такое, клиника, собирание в кучки и потом хвала того, кто скажет что то против меня, потом клиника опять же и злость, когда я их всех опускаю ниже плинтуса..
Хех..
Это делаю с кампашками еще с далекого 2009го года..
Хех..
Это делаю с кампашками еще с далекого 2009го года..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 00:19
Цитата:
Цитата:
У вас дети есть?
Нормальная женщина такого бы не сказала в вашем возрасте..
Кидая бесконечную злобу..
Зачем?
Вас это как то удовлетворяет?
Неужели в жизни нет будущего и вам снюсь только я?
таноми52:
Цитата:
Определение "двуличный" больше подходит русско-казаху 111-му. Однако Вы его таков
У вас дети есть?
Нормальная женщина такого бы не сказала в вашем возрасте..
Кидая бесконечную злобу..
Зачем?
Вас это как то удовлетворяет?
Неужели в жизни нет будущего и вам снюсь только я?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 28392
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 00:24
Цитата:
Вызывать отторжение и неприязнь у большинства - сомнительное достижение
111:
Вот это мой класс!!
Вот это мой класс!!
Вызывать отторжение и неприязнь у большинства - сомнительное достижение
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 01:14
Цитата:
----Господи прости мне , этот мой коммент тут до утра пробудет ! Потом удалят . Марик ты просто придурок , тебя лечит надо . А Гафуров тебя поддерживает . А модераторы - даже слов не могу подобрать , ничего не смыслят .Газета превратилась в черт знает что . Я знаю , что меня удалять на пару месяцев . Но , редакция и главред ---- вы совсем ничего тут с одним придурком справиться не можете . Ведь по вашим правилам он только свое мнение высказывает --- надо убить как можно русскими друг друга !!!!!!!!А вам , Гафуров , ох как далеко вам до Ольги Германовны , вы в личке постоянно 111 защищаете . И меня за прямые слова никогда не простите .Злопамятсво - это но, и вам это очень обидно (читайте Фрейда) .Кто меня помнить - прощайте . Зато главред и модераторы упорно защищают чела который пишет пьяный и признается утром , что ничего не помнить . А модераторы девочек набрали , скрывающихся за мужскими именами .Кто утром первым прочитает это , что бы удалить - Gljuk , Rexyn . Домовенок ??? А вам , Гафуров , слабо выслушать правду ??? И поставить этот мой коммент на обсуждение ??? Думаю , вы бы много интересного услышали . Но вам слабо .
111:
и вам снюсь только я?
и вам снюсь только я?
----Господи прости мне , этот мой коммент тут до утра пробудет ! Потом удалят . Марик ты просто придурок , тебя лечит надо . А Гафуров тебя поддерживает . А модераторы - даже слов не могу подобрать , ничего не смыслят .Газета превратилась в черт знает что . Я знаю , что меня удалять на пару месяцев . Но , редакция и главред ---- вы совсем ничего тут с одним придурком справиться не можете . Ведь по вашим правилам он только свое мнение высказывает --- надо убить как можно русскими друг друга !!!!!!!!А вам , Гафуров , ох как далеко вам до Ольги Германовны , вы в личке постоянно 111 защищаете . И меня за прямые слова никогда не простите .Злопамятсво - это но, и вам это очень обидно (читайте Фрейда) .Кто меня помнить - прощайте . Зато главред и модераторы упорно защищают чела который пишет пьяный и признается утром , что ничего не помнить . А модераторы девочек набрали , скрывающихся за мужскими именами .Кто утром первым прочитает это , что бы удалить - Gljuk , Rexyn . Домовенок ??? А вам , Гафуров , слабо выслушать правду ??? И поставить этот мой коммент на обсуждение ??? Думаю , вы бы много интересного услышали . Но вам слабо .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 01:19
Цитата:
----Самомнение так и прет .Сам то на каком уровне находишься ??
111:
когда я их всех опускаю ниже плинтуса..
когда я их всех опускаю ниже плинтуса..
----Самомнение так и прет .Сам то на каком уровне находишься ??
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.08.25 - 01:23
И да , я сейчас скопирую свой коммент , и отошлю всем активным пользователям .Не знаю , можете ли вы этому помешать , но пусть будет так .А удалите мой коммент , покажете свою слабость .
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 23
|Зарегистрированные пользователи: maxsaf
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать