Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.08.25 - 21:38
#8266
Цитата:
Гога:

Цитата:
Эта открылась . А у тебя в **Наш Кустанай * ничего не открывается , а так охота было твои рецепты

Зато там фото навсегда, а вот это последнее через три месяца сотрется
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.08.25 - 21:40
#8267
Цитата:
Гога:

Цитата:
Кстати , картинка тоже с долей сарказма :lol:

Ты возомнил себя Салтыковым Щедриным?
Гога
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.08.25 - 21:54
#8268
Цитата:
111:
Ты возомнил себя Салтыковым Щедриным?

---Спасибо за комплимент !Весьма польщён ! А вы что , картинку приняли на свой счёт ? Ну это вы , ой бай ---зря . Это просто картинка ;-) :lol:
Гога
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.08.25 - 21:56
#8269
Цитата:
111:
Зато там фото навсегда

---Жаль , что не увижу вашего прекрасного рецепта :-(
1
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.08.25 - 21:59
#8270
Цитата:
Гога:

Цитата:
Жаль , что не увижу вашего прекрасного рецепта

У меня все насчитано на мировой уровень, даже через сто лет сюда можно будет зайти и просмотреть
Гога
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.08.25 - 22:04
#8271
****тогда вопрос скажи нам чей Крим?Этот татарский полуостров, имеет отношение как то к занзигурскому или какому то там коридору Армении и Азербайджана?Ты хочешь поговорить об Украине?***-


---Не спрыгивай с вопроса , и не крутись как уж на сковороде ----тебе задали конкретный вопрос ---дай на него однозначный ответ .
Гога
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.08.25 - 22:40
#8272
Цитата:
111:
даже через сто лет сюда можно будет зайти и просмотреть

---И зайдут сюда через сотню лет твои правнуки , посмотрят и скажут ---какой же умелец был наш прадедушка :lol: :lol: ;-)
s
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.08.25 - 22:40
#8273
Цитата:
Гога:

Гога а как же Кучук Кайнарджийский мир? Там где Российская Империя поклялась не трогать Крым, вместе с Османской империей? Как только Турция ослабла , Россия быстренько захватила Крым! Попробуйте это оспорить, будет любопытно!
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.08.25 - 22:44
#8274
Цитата:
Гога:
посмотрят и скажут ---какой же умелец был наш прадедушка

Герой Союза Диванных Комментаторов :lol:
Vit
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.08.25 - 22:45
#8275
Цитата:
saba:
Саба ты вроде норм скажите что такое ждун? Акрос как то сказал это люди которые в штаны ..... Я чёт думаю другое) .
s
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.08.25 - 22:46
#8276
И потом Занзегурский коридор, это просто дорога между Нахичеванью и Азербайджаном, это анклав, как между Россией и Калининградом! Только у России дороги нет, а у Азербайджана есть, только опасная!
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.08.25 - 22:53
#8277
Цитата:
saba: А вот провокаторов не терплю вообще!

Вот только врать не надо. 111 провокациями 15 лет занимается - а вы ему ни разу замечание не сделали. Он в инсте вон какие провокации устраивает. Где от вас осуждение?
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.08.25 - 22:55
#8278
Цитата:
saba: Что то заноза такая сидит, и пытается кого то уничтожить

Не кого-то, а одного единственного провокатора. :lol:
s
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.08.25 - 22:59
#8279
И потом Занзегурский коридор, это просто дорога между Нахичеванью и Азербайджаном, это анклав, как между Россией и Калининградом! Только у России дороги нет, а у Азербайджана есть, только опасная!Цитата:
maxsaf:

Я больше Вас не знаю ни единого провокатора здесь! В этом Вы достигли огромной эволюции, с чем Вас и поздравляю!
