Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Отправлено: 10.08.25 - 21:38
Цитата:
Цитата:
Зато там фото навсегда, а вот это последнее через три месяца сотрется
Гога:
Цитата:
Эта открылась . А у тебя в **Наш Кустанай * ничего не открывается , а так охота было твои рецепты
Зато там фото навсегда, а вот это последнее через три месяца сотрется
Отправлено: 10.08.25 - 21:40
Цитата:
Цитата:
Ты возомнил себя Салтыковым Щедриным?
Гога:
Цитата:
Кстати , картинка тоже с долей сарказма
Ты возомнил себя Салтыковым Щедриным?
Отправлено: 10.08.25 - 21:54
Цитата:
---Спасибо за комплимент !Весьма польщён ! А вы что , картинку приняли на свой счёт ? Ну это вы , ой бай ---зря . Это просто картинка
111:
Ты возомнил себя Салтыковым Щедриным?
Ты возомнил себя Салтыковым Щедриным?
---Спасибо за комплимент !Весьма польщён ! А вы что , картинку приняли на свой счёт ? Ну это вы , ой бай ---зря . Это просто картинка
Отправлено: 10.08.25 - 21:56
Цитата:
---Жаль , что не увижу вашего прекрасного рецепта
111:
Зато там фото навсегда
Зато там фото навсегда
---Жаль , что не увижу вашего прекрасного рецепта
Отправлено: 10.08.25 - 21:59
Цитата:
Цитата:
У меня все насчитано на мировой уровень, даже через сто лет сюда можно будет зайти и просмотреть
Гога:
Цитата:
Жаль , что не увижу вашего прекрасного рецепта
У меня все насчитано на мировой уровень, даже через сто лет сюда можно будет зайти и просмотреть
Отправлено: 10.08.25 - 22:04
****тогда вопрос скажи нам чей Крим?Этот татарский полуостров, имеет отношение как то к занзигурскому или какому то там коридору Армении и Азербайджана?Ты хочешь поговорить об Украине?***-
---Не спрыгивай с вопроса , и не крутись как уж на сковороде ----тебе задали конкретный вопрос ---дай на него однозначный ответ .
---Не спрыгивай с вопроса , и не крутись как уж на сковороде ----тебе задали конкретный вопрос ---дай на него однозначный ответ .
Отправлено: 10.08.25 - 22:40
Цитата:
---И зайдут сюда через сотню лет твои правнуки , посмотрят и скажут ---какой же умелец был наш прадедушка
111:
даже через сто лет сюда можно будет зайти и просмотреть
даже через сто лет сюда можно будет зайти и просмотреть
---И зайдут сюда через сотню лет твои правнуки , посмотрят и скажут ---какой же умелец был наш прадедушка
Отправлено: 10.08.25 - 22:40
Цитата:
Гога а как же Кучук Кайнарджийский мир? Там где Российская Империя поклялась не трогать Крым, вместе с Османской империей? Как только Турция ослабла , Россия быстренько захватила Крым! Попробуйте это оспорить, будет любопытно!
Гога:
Гога а как же Кучук Кайнарджийский мир? Там где Российская Империя поклялась не трогать Крым, вместе с Османской империей? Как только Турция ослабла , Россия быстренько захватила Крым! Попробуйте это оспорить, будет любопытно!
Отправлено: 10.08.25 - 22:44
Цитата:
Герой Союза Диванных Комментаторов
Гога:
посмотрят и скажут ---какой же умелец был наш прадедушка
посмотрят и скажут ---какой же умелец был наш прадедушка
Герой Союза Диванных Комментаторов
Отправлено: 10.08.25 - 22:45
Цитата:
saba:Саба ты вроде норм скажите что такое ждун? Акрос как то сказал это люди которые в штаны ..... Я чёт думаю другое) .
Отправлено: 10.08.25 - 22:46
И потом Занзегурский коридор, это просто дорога между Нахичеванью и Азербайджаном, это анклав, как между Россией и Калининградом! Только у России дороги нет, а у Азербайджана есть, только опасная!
Отправлено: 10.08.25 - 22:53
Цитата:
Вот только врать не надо. 111 провокациями 15 лет занимается - а вы ему ни разу замечание не сделали. Он в инсте вон какие провокации устраивает. Где от вас осуждение?
saba: А вот провокаторов не терплю вообще!
Вот только врать не надо. 111 провокациями 15 лет занимается - а вы ему ни разу замечание не сделали. Он в инсте вон какие провокации устраивает. Где от вас осуждение?
Отправлено: 10.08.25 - 22:55
Цитата:
Не кого-то, а одного единственного провокатора.
saba: Что то заноза такая сидит, и пытается кого то уничтожить
Не кого-то, а одного единственного провокатора.
Отправлено: 10.08.25 - 22:59
И потом Занзегурский коридор, это просто дорога между Нахичеванью и Азербайджаном, это анклав, как между Россией и Калининградом! Только у России дороги нет, а у Азербайджана есть, только опасная!Цитата:
Я больше Вас не знаю ни единого провокатора здесь! В этом Вы достигли огромной эволюции, с чем Вас и поздравляю!
maxsaf:
Я больше Вас не знаю ни единого провокатора здесь! В этом Вы достигли огромной эволюции, с чем Вас и поздравляю!
-
