НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Для Казахстана примирение Азербайджана и Армении открывает новые перспективы - эксперт
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52328
Для Казахстана примирение Азербайджана и Армении открывает новые перспективы - эксперт
Отправлено: 09.08.25 - 16:21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Политический обозреватель Газиз Абишев высказался о соглашении о мире между Азербайджаном и Арменией. Эксперт опубликовал пост, в котором подчеркнул, что окончательное урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией может открыть для Казахстана новые возможности.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8328
Для Казахстана примирение Азербайджана и Армении открывает новые перспективы - эксперт
Отправлено: 10.08.25 - 22:40
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
чей Крым


Русский- россиян.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8328
Для Казахстана примирение Азербайджана и Армении открывает новые перспективы - эксперт
Отправлено: 10.08.25 - 22:42
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
на наши территории никто ещё не притендует...


Я про многовекторность, а не про территории- и это частность.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 79, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 79
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS