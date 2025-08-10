НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстанские тазы впервые выступили на Всемирной выставке собак и завоевали призовые места
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52328
Казахстанские тазы впервые выступили на Всемирной выставке собак и завоевали призовые места
Отправлено: 10.08.25 - 15:18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Официальная мировая премьера казахских тазы прошла на Всемирной выставке собак World Dog Show 2025 в Хельсинки. Презентация Казахстана вызвала большой интерес у участников и гостей выставки.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45731
Re: Казахстанские тазы впервые выступили на Всемирной выставке...
Отправлено: 10.08.25 - 15:18
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну хоть есть чем нам гордиться, собаками да сусликами в степи..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8328
Re: Казахстанские тазы впервые выступили на Всемирной выставке...
Отправлено: 10.08.25 - 17:09
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
хоть есть чем нам гордиться,


Почему только сусликами и собаками - Димаш Кудайберген, и первый и ЕДИНСТВЕННЫЙ в СНГ обладатель премии ГРЭММИ - Иманбек.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45731
Казахстанские тазы впервые выступили на Всемирной выставке собак и завоевали призовые места
Отправлено: 10.08.25 - 17:36
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Цитата:
Димаш Кудайберген, и первый и ЕДИНСТВЕННЫЙ в СНГ обладатель премии ГРЭММИ - Иманбек.

Ни одной песни этого раскрученного типажа не слышал и не знаю
А по поводу Киркорова, ой, Иманбека, так такие люди везде есть, да, он молодец, но сугубо личных качеств теперь уже американца ди Джея типа Смеша нам мало
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8328
Казахстанские тазы впервые выступили на Всемирной выставке собак и завоевали призовые места
Отправлено: 10.08.25 - 22:37
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ни одной песни этого раскрученного типажа

Вопрос не в этом, да и вкусы у всех разные: кому блондинки нравяться, кому то шатенки- главное- он ЗАВОЕВАЛ.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 78, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 78
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS