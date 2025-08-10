Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Юрий БОНДАРЕНКО: Журналист и блогер: кто кого?
Юрий БОНДАРЕНКО: Журналист и блогер: кто кого?
Юрий БОНДАРЕНКО: Журналист и блогер: кто кого?
Отправлено: 10.08.25 - 16:14
Эти вопросы можно было бы поставить и иначе: каков вес Слова и Образа, Картинки в информационном пространстве? Какое Слово становится более значимым в массовом сознании сегодня: сказанное или написанное? И, соответственно, перед кем открываются более широкие горизонты: перед человеком пишущим или вещающим, говорящим?
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Журналист и блогер: кто кого?
Отправлено: 10.08.25 - 16:14
Так вы почти за 4 года войны в Украине, так и не проверили или проверили, идет ли там война и бомбят ли русских жилые дома других русских?
Раз говорите о точности информации и проблеме?
Как думаете журналист такого плана как вы, должен думать тоже 4 года или не говорить ничего о проблеме, раз сам не может это подтвердить лично, то сделать вид, что Земля плоская?
Так о чем же тревожиться? О многом. Скажу лишь о горстке проблем. Первая - это проблема точности информации, ее достоверности и проверяемости.
Так вы почти за 4 года войны в Украине, так и не проверили или проверили, идет ли там война и бомбят ли русских жилые дома других русских?
Раз говорите о точности информации и проблеме?
Как думаете журналист такого плана как вы, должен думать тоже 4 года или не говорить ничего о проблеме, раз сам не может это подтвердить лично, то сделать вид, что Земля плоская?
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Журналист и блогер: кто кого?
Отправлено: 10.08.25 - 17:05
Древние сказали бы: "...Рубикон должен быть перейдён...".
То есть вы хотите сказать этому профессору: - "...вы за белых или карасных, ведь есть же у вас СВОЁ личное мнение по поводу войны 2022 года или так и будете, как НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ интиллигент - вокруг и около ?..."
И если выясниться что профессор, явно или тайно, но, за РУССКИЙ мир, то очевидно вы скажите "...и, ты Брут...".
Пусть лучше, по мне, он пишет так как сейчас - иносказательно и додумывающи - по крайней мере- есть интрига, недосказанность- какая из двух красивых женщин интересна:- одна одета, другая раздета- конечна, та, которая ОДЕТА.
Точно так же и с профессором и в конце концов он же не профессор точных наук.
раз сам не может это подтвердить лично, то сделать вид, что Земля плоская?
раз сам не может это подтвердить лично, то сделать вид, что Земля плоская?
Древние сказали бы: "...Рубикон должен быть перейдён...".
То есть вы хотите сказать этому профессору: - "...вы за белых или карасных, ведь есть же у вас СВОЁ личное мнение по поводу войны 2022 года или так и будете, как НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ интиллигент - вокруг и около ?..."
И если выясниться что профессор, явно или тайно, но, за РУССКИЙ мир, то очевидно вы скажите "...и, ты Брут...".
Пусть лучше, по мне, он пишет так как сейчас - иносказательно и додумывающи - по крайней мере- есть интрига, недосказанность- какая из двух красивых женщин интересна:- одна одета, другая раздета- конечна, та, которая ОДЕТА.
Точно так же и с профессором и в конце концов он же не профессор точных наук.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Журналист и блогер: кто кого?
Отправлено: 10.08.25 - 17:29
В общем не очень согласен с Юрием Яковлевичем! Вот кто например Пивоваров или Парфенов? Сейчас они блогеры, раньше были журналистами! Или кто такой Соловьев, тут вообще всё сложно и пропагандист и блогер и журналист, вот только первая ипостась у него затмевает все остальные!
Конечно много шелухи в интернете, но смотрите то, к чему Вы не имеете претензии, в том числе и к достоверности фактов!
Скорее всего Вы не будете смотреть Ютуб канал Бузовой, а у нее миллионы подписчиков!
Конечно много шелухи в интернете, но смотрите то, к чему Вы не имеете претензии, в том числе и к достоверности фактов!
Скорее всего Вы не будете смотреть Ютуб канал Бузовой, а у нее миллионы подписчиков!
Юрий БОНДАРЕНКО: Журналист и блогер: кто кого?
Отправлено: 10.08.25 - 17:31
Просто хочу узнать, есть ли у него хоть какое то СВОЕ мнение по этому поводу , ведь он постоянно говорит о проблемах зла, о войнах, о президентах, создавая ощущение что у него есть мнение
А по итогу что?
Он постоянно чего то побаивается что ли.
Так кто же он, так что же он, скажите как его зовут?
Мне без разницы за кого он, главное чтоб у журналиста было свое мнение, в гибели почти двух миллионов русских
То есть вы хотите сказать этому профессору: - "...вы за белых или карасных, ведь есть же у вас СВОЁ личное мнение
Просто хочу узнать, есть ли у него хоть какое то СВОЕ мнение по этому поводу , ведь он постоянно говорит о проблемах зла, о войнах, о президентах, создавая ощущение что у него есть мнение
А по итогу что?
Он постоянно чего то побаивается что ли.
Так кто же он, так что же он, скажите как его зовут?
Мне без разницы за кого он, главное чтоб у журналиста было свое мнение, в гибели почти двух миллионов русских
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Журналист и блогер: кто кого?
Отправлено: 10.08.25 - 21:17
Ты и в инсте такие же провокации устраиваешь. Для чего? Чтобы "ждунов" выловить по одному?
Просто хочу узнать, есть ли у него хоть какое то СВОЕ мнение по этому поводу
Просто хочу узнать, есть ли у него хоть какое то СВОЕ мнение по этому поводу
Ты и в инсте такие же провокации устраиваешь. Для чего? Чтобы "ждунов" выловить по одному?
Юрий БОНДАРЕНКО: Журналист и блогер: кто кого?
Отправлено: 10.08.25 - 22:22
Свой своего - видит издалека - вы хотите сказать 111, что профессор ваш, свой - такой же ястреб, просто ЛИЧИНКА у него такая - "и ни вашим и ни нашим"???
Хотя статья его: - по прогресс, то что о ЧЁМ он написал сегодня - это примерно то же самое что "Битлы" совершили в 60-е годы:- тогда то же было много таких "профессоров", которые НЕ ПОНИМАЛИ или СОЗНАТЕЛЬНО не хотели понимать музыку и слова "Битлов".
Вчера- журналист с пером; сегодня- блогер с копьютером; завтра - ИИ; послезавтра - вообще какое то изделие из ЧЕТВЁРТОГО измерения: - наука и мысль не стоит на месте, и завтра, послезавтра какой нибудь нью-Бондаренко будет сокрушаться и настальгировать по блогеру и ИИ.
[Исправлено: ACROS, 10.08.2025 - 23:23]
Чтобы "ждунов" в
Чтобы "ждунов" в
Свой своего - видит издалека - вы хотите сказать 111, что профессор ваш, свой - такой же ястреб, просто ЛИЧИНКА у него такая - "и ни вашим и ни нашим"???
Хотя статья его: - по прогресс, то что о ЧЁМ он написал сегодня - это примерно то же самое что "Битлы" совершили в 60-е годы:- тогда то же было много таких "профессоров", которые НЕ ПОНИМАЛИ или СОЗНАТЕЛЬНО не хотели понимать музыку и слова "Битлов".
Вчера- журналист с пером; сегодня- блогер с копьютером; завтра - ИИ; послезавтра - вообще какое то изделие из ЧЕТВЁРТОГО измерения: - наука и мысль не стоит на месте, и завтра, послезавтра какой нибудь нью-Бондаренко будет сокрушаться и настальгировать по блогеру и ИИ.
[Исправлено: ACROS, 10.08.2025 - 23:23]
Юрий БОНДАРЕНКО: Журналист и блогер: кто кого?
Отправлено: 10.08.25 - 22:29
Я с Вами совершенно не согласен! Я пытаюсь быть с молодежью на одной волне, не всегда получается! Я наверное один из форума, кто ходит в библиотеку. Взял несколько книг про Дюну, как это меня разочаровало! Хотя книги Джорджа Мартина меня очаровали ,в отличие от Игры Престолов, жаль что он не дописал
Я с Вами совершенно не согласен! Я пытаюсь быть с молодежью на одной волне, не всегда получается! Я наверное один из форума, кто ходит в библиотеку. Взял несколько книг про Дюну, как это меня разочаровало! Хотя книги Джорджа Мартина меня очаровали ,в отличие от Игры Престолов, жаль что он не дописал
Юрий БОНДАРЕНКО: Журналист и блогер: кто кого?
Отправлено: 10.08.25 - 22:34
А вот провокаторов не терплю вообще! Что то заноза такая сидит, и пытается кого то уничтожить, что за человек Вы такой? Может Вам надо в путинские ряды? Как написало РИА Новости " Другого варианта нет,нужны земли без украинцев?
А вот провокаторов не терплю вообще! Что то заноза такая сидит, и пытается кого то уничтожить, что за человек Вы такой? Может Вам надо в путинские ряды? Как написало РИА Новости " Другого варианта нет,нужны земли без украинцев?
