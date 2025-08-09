НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 550 из 550«1...548549550
Ответить Новый топик
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7310
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.08.25 - 15:24
#8236
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Как НЕ ОСОБО важно ??? Они - соседи и им архиважно отношения с России- весь ЧЕЛНОЧНЫЙ бизнес м Армении и Азербайджана завязан на россиянах, а это, на минутку вдумайтесь- МИЛЛИОНЫ и МИЛЛИОНЫ граждан обеих стран- просто идёт обыкновенная ПОЛИТИЧЕСКАЯ игра.


Азербайджан самодостаточная страна, не будет оглядываться на Москву, недавно своими словами отмечал, чуть позже процитирую.

Армения действительно экономически завязана с Россией, цель последних была снести режим Н.Пашиняна, не получилось, закрыли олигарха лоббирующего интересы РФ, также был конфликт связанный с религиозными церковными лидерами, также власти приняли соответствующие меры и.т.д. тоже ранее обсуждали.

Судя по тому, что заключили договор об аренде Арменией Зангезурского коридора США, последние являются гарантом безопасности, оба лидера посетили Вашингтон встречались
Д.Трампом, соответственно помирили Азербайджан с Арменией, заслуга Д.Трампа несомненно есть.

США разбомбили объекты Ирана, которые они использовали для разработки атомного оружия противобункерными бомбами, это сигнал хитрецам и гопникам, чтобы берега не путали.

[Исправлено: Kairat stayer, 09.08.2025 - 16:42]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7310
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.08.25 - 15:32
#8237
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Азербайджан самодостаточная страна, не будет оглядываться на Москву, недавно своими словами отмечал, чуть позже процитирую.


Отмечал 06.07.2025 года, пожалуйста:

Kairat stayer: Россия традиционно воспринимает страны бывшего СССР как зону своего влияния, позиционирует себя "старшим братом", хочет чтобы с ними всё согласовывали, всякие согласования, ярлыки давать как Чингисхан, якобы, "неправильных родных братьев украинцев", хотят сделать правильными и.т.д.

Азербайджан демонстрирует всё большую самостоятельность, укрепляет альянс с Турцией, проводит независимую внешнюю политику и активно наращивает военный потенциал, не хочет быть "младшим братом". Он действует исходя из своих национальных интересов, даже если они расходятся с интересами России. По тому же сбитому самолёту Embraer E190AR авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), официально якобы, до сих пор не разобрались до конца, при этом российская страховая компания выплатила компенсацию пострадавшим (25-30 миллионов долларов США).

Ситуация накаляется, отсутствие официальных выступлений В.Путина и И.Алиева может означать выжидательные позиций, первый думает что он "старший брат", второй с этим категорически не согласен. Если два лидера между собой договорятся на равных, тогда все вопросы сразу решаться.

Заявление Р.Т. Эрдогана, что конфликт нужно решать мирным путём и два государства - одна нация, это сигнал поддержки Баку и одновременно попытка удержать конфликт от обострения. Азербайджан является мононациональным государством и подавляющее большинство населения составляют азербайджанцы, более 90%. Он строит собственный путь с опорой на Турцию, Запад, и главное на свою силу.

Просматриваются интересы Ирана, это недопущение роста турецкого и израильского влияния у своих границ, для баланса поддержка армянских интересов. Опасения за свою азербайджанскую диаспору которая составляет до 30% от всего населения. Общее население Ирана около 88–90 миллионов человек, точных данных нет, азербайджанцев в различных источниках отмечают от 15 до 25 миллионов человек. Скорее всего многие не знают, что нынешний действующий пожизненный Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи по национальности азербайджанец (этнический тюрк), хотя он полностью идентифицирует себя как иранец (Иранец гражданская идентичность, а перс этническая - государствообразующий народ.) и шиитский духовный лидер.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 09.08.2025 - 16:34]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16827
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.08.25 - 15:38
#8238
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ как организовать рубрику. Удивительные женщины. 8-)
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7310
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.08.25 - 15:48
#8239
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Опасения за свою азербайджанскую диаспору которая составляет до 30% от всего населения.


Имеется ввиду, чтобы не было сепаратизма.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8324
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.08.25 - 15:50
#8240
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
рубрику. Удивительные женщины.



Давай, Вит - замути эту переспективную во всех отношениях тему,ие если что проконсультируйся у 111.
Тем более бываете во всех странах ( Азия, Европа) и примерно знаете какие горячие европейки и какие страстные азиатки- есть что с чем сравнивать.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8324
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.08.25 - 15:58
#8241
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Азербайджан демонстрирует всё большую самостоятельност

Цитата:
Kairat stayer:
заключили договор об аренде Арменией Зангезурского коридора США, последние являются гарантом безопасности,


Всё это конечно- ХОРОШО, но всё это ХЕРНЯ для НАРОДА Армении и Азербайджана.
Это ВСЁ хорошо для верхушки, олигархата этих стран.
Простой народ, как Армении так и Азербайджана, от этого НИЧЕГО не выиграет и не прибретёт- Алиевы и Пашиняны и Путины - не сегодня, завтра уйдут, а народ, границы- ОСТАНЕТСЯ и ОСТАНУТСЯ на века.
Так что, поговорку или пословицу: "...лучше ХОРОШЕГО соседа, чем ДАЛЬНЕГО родственника..."- никто ещё не отменял.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7310
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.08.25 - 16:19
#8242
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Никто дипломатические и торговые отношения не отменяет, всё продолжается своим чередом.
В том то и дело, что конфликтующие соседи помирились, на мой взгляд это нормально.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8324
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.08.25 - 11:16
#8243
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Никто дипломатические и торговые отношения не отменяе

Цитата:
Kairat stayer:
конфликтующие соседи помирились,


Очевидно вы меня не поняли:- я про другое.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45721
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.08.25 - 13:53
#8244
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Цитата:
Простой народ, как Армении так и Азербайджана, от

Азербайджанцы тут живут и работают это простые люди?
Если простые, то они воодушевлены своим президентом, говорил с несколькими разными в разных кучках..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45721
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.08.25 - 13:57
#8245
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж

[Исправлено: 111, 10.08.2025 - 14:58]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45721
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.08.25 - 19:35
#8246
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наших троллю

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45721
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.08.25 - 19:36
#8247
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А там что то обзываются

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45721
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.08.25 - 19:39
#8248
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это в местном сми

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45721
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.08.25 - 19:47
#8249
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну реакция на песенку, это вот сейчас ляпнул, а то там все такие понты, за мир, дружбу все такое, а как я ляпну что то, сразу всё меняется..

Профайл
Страница 550 из 550«1...548549550
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS