Отправлено: - 15:32

Kairat stayer:

Азербайджан самодостаточная страна, не будет оглядываться на Москву, недавно своими словами отмечал, чуть позже процитирую.

[Исправлено: Kairat stayer, 09.08.2025 - 16:34]

Цитата:Отмечал 06.07.2025 года, пожалуйста:Kairat stayer: Россия традиционно воспринимает страны бывшего СССР как зону своего влияния, позиционирует себя "старшим братом", хочет чтобы с ними всё согласовывали, всякие согласования, ярлыки давать как Чингисхан, якобы, "неправильных родных братьев украинцев", хотят сделать правильными и.т.д.Азербайджан демонстрирует всё большую самостоятельность, укрепляет альянс с Турцией, проводит независимую внешнюю политику и активно наращивает военный потенциал, не хочет быть "младшим братом". Он действует исходя из своих национальных интересов, даже если они расходятся с интересами России. По тому же сбитому самолёту Embraer E190AR авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), официально якобы, до сих пор не разобрались до конца, при этом российская страховая компания выплатила компенсацию пострадавшим (25-30 миллионов долларов США).Ситуация накаляется, отсутствие официальных выступлений В.Путина и И.Алиева может означать выжидательные позиций, первый думает что он "старший брат", второй с этим категорически не согласен. Если два лидера между собой договорятся на равных, тогда все вопросы сразу решаться.Заявление Р.Т. Эрдогана, что конфликт нужно решать мирным путём и два государства - одна нация, это сигнал поддержки Баку и одновременно попытка удержать конфликт от обострения. Азербайджан является мононациональным государством и подавляющее большинство населения составляют азербайджанцы, более 90%. Он строит собственный путь с опорой на Турцию, Запад, и главное на свою силу.Просматриваются интересы Ирана, это недопущение роста турецкого и израильского влияния у своих границ, для баланса поддержка армянских интересов. Опасения за свою азербайджанскую диаспору которая составляет до 30% от всего населения. Общее население Ирана около 88–90 миллионов человек, точных данных нет, азербайджанцев в различных источниках отмечают от 15 до 25 миллионов человек. Скорее всего многие не знают, что нынешний действующий пожизненный Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи по национальности азербайджанец (этнический тюрк), хотя он полностью идентифицирует себя как иранец (Иранец гражданская идентичность, а перс этническая - государствообразующий народ.) и шиитский духовный лидер.Подробнее здесь: