Так о чем же тревожиться? О многом. Скажу лишь о горстке проблем. Первая - это проблема точности информации, ее достоверности и проверяемости.

Цитата:Так вы почти за 4 года войны в Украине, так и не проверили или проверили, идет ли там война и бомбят ли русских жилые дома других русских?Раз говорите о точности информации и проблеме?Как думаете журналист такого плана как вы, должен думать тоже 4 года или не говорить ничего о проблеме, раз сам не может это подтвердить лично, то сделать вид, что Земля плоская?