Обсуждение публикаций
Юрий БОНДАРЕНКО: Журналист и блогер: кто кого?
 
 
N
NG.kz
20.12.07
52328
Юрий БОНДАРЕНКО: Журналист и блогер: кто кого?
10.08.25 - 16:14
Эти вопросы можно было бы поставить и иначе: каков вес Слова и Образа, Картинки в информационном пространстве? Какое Слово становится более значимым в массовом сознании сегодня: сказанное или написанное? И, соответственно, перед кем открываются более широкие горизонты: перед человеком пишущим или вещающим, говорящим?
111
17.01.12
45721
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Журналист и блогер: кто кого?
10.08.25 - 16:14
#1
Цитата:
Так о чем же тревожиться? О многом. Скажу лишь о горстке проблем. Первая - это проблема точности информации, ее достоверности и проверяемости.

Так вы почти за 4 года войны в Украине, так и не проверили или проверили, идет ли там война и бомбят ли русских жилые дома других русских?
Раз говорите о точности информации и проблеме?
Как думаете журналист такого плана как вы, должен думать тоже 4 года или не говорить ничего о проблеме, раз сам не может это подтвердить лично, то сделать вид, что Земля плоская?
ACROS
16.11.19
8324
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Журналист и блогер: кто кого?
10.08.25 - 17:05
#2
Цитата:
111:
раз сам не может это подтвердить лично, то сделать вид, что Земля плоская?


Древние сказали бы: "...Рубикон должен быть перейдён...".
То есть вы хотите сказать этому профессору: - "...вы за белых или карасных, ведь есть же у вас СВОЁ личное мнение по поводу войны 2022 года или так и будете, как НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ интиллигент - вокруг и около ?..."

И если выясниться что профессор, явно или тайно, но, за РУССКИЙ мир, то очевидно вы скажите "...и, ты Брут...".

Пусть лучше, по мне, он пишет так как сейчас - иносказательно и додумывающи - по крайней мере- есть интрига, недосказанность- какая из двух красивых женщин интересна:- одна одета, другая раздета- конечна, та, которая ОДЕТА.
Точно так же и с профессором и в конце концов он же не профессор точных наук.
saba
Костанай
05.02.15
8258
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Журналист и блогер: кто кого?
10.08.25 - 17:29
#3
В общем не очень согласен с Юрием Яковлевичем! Вот кто например Пивоваров или Парфенов? Сейчас они блогеры, раньше были журналистами! Или кто такой Соловьев, тут вообще всё сложно и пропагандист и блогер и журналист, вот только первая ипостась у него затмевает все остальные!
Конечно много шелухи в интернете, но смотрите то, к чему Вы не имеете претензии, в том числе и к достоверности фактов!
Скорее всего Вы не будете смотреть Ютуб канал Бузовой, а у нее миллионы подписчиков!
111
17.01.12
45721
Юрий БОНДАРЕНКО: Журналист и блогер: кто кого?
10.08.25 - 17:31
#4
Цитата:
ACROS:

Цитата:
То есть вы хотите сказать этому профессору: - "...вы за белых или карасных, ведь есть же у вас СВОЁ личное мнение

Просто хочу узнать, есть ли у него хоть какое то СВОЕ мнение по этому поводу , ведь он постоянно говорит о проблемах зла, о войнах, о президентах, создавая ощущение что у него есть мнение
А по итогу что?
Он постоянно чего то побаивается что ли.
Так кто же он, так что же он, скажите как его зовут?
Мне без разницы за кого он, главное чтоб у журналиста было свое мнение, в гибели почти двух миллионов русских
