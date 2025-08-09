Отправлено: - 18:06

abaika95:

Американцы залезли в этот коридор не для того чтобы китайцы по нему в Европу товары гнали а как раз наоборот Не дать Китаю выйти на европейский рынок сухопутным путем

Цитата:abaika95, ДВОЙКА вам по географии!Ни какой здравомыслящий поставщик с Китая, не будет везти товары в Европу через юг Каспийского моря. Этот путь гораздо длиннее, тем более через Турцию где горная местность и пропускная способность со скоростью на железных дорогах желает быть лучше.Что вы все схавали какую-то чушь?Чем южнее ехать в Европу тем путь длиннее, у нас земля не плоская, чем южнее и ближе к экватору, тем путь длиннее.Тем более через не спокойный Каспий участок морским путем это далеко не айс, через Иран тоже не просто.Вам сколько лет?Вы что географию не изучали?Если поставки на Аравийский полуостров, то Китаю тогда учше доставлять по морю.Для Штатов в этой ситуации вышло, что лучше с овцы дранный....