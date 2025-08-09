НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52328
Николай ВОРОНИН: Бои местного значения
Отправлено: 09.08.25 - 11:27
С обретением независимости Казахстаном те, кто умел вертеться и изворачиваться, не обращая внимания на совесть, моментально разбогатели, гордо назвав себя предпринимателями и бизнесменами. Растащив общенародную собственность по частным карманам, бизнес творит все, что захочет. Прибыль любой ценой, и получают ее даже путем снижения качества продукции и одновременным повышением цен.
7
71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
178
Re: Николай ВОРОНИН: Бои местного значения
Отправлено: 09.08.25 - 23:51
#15
Газовики вообще предприимчивая компания решили поверять счетчики у которых периодичность поверки 12 лет каждые 5 лет и никто им не указ. Не хочешь плати за человека. Костанай Су придумали тариф за холодную воду в зависимости от потребления за 3м3 один тариф, кто больше потребляет уже цена выше. А так как у нас периодически отключают горячую воду то конечно в 3 м3 уложиться трудно. Но возникает вопрос если это сделано с целью экономии холодной воды то на период отсутствия горячей почему бы не отменить это положение ведь итак идёт экономия холодной воды , но нет потому что дело же не в экономии, просто так кому то захотелось поднять прибыль коммунального предприятия. Теперь вот придумали новые техпаспорта на квартиру получать , чтобы вести учёт площади балконов, только не понятно кому это интересны эти цифры, если только налог увеличится. Вообщем время у нас такое как бы людей обмануть и денег содрать побольше
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7677
Re: Николай ВОРОНИН: Бои местного значения
Отправлено: 10.08.25 - 13:39
#16
Сегодня на т-токе совсем молоденькии парниш из Актобе выложил пост , как они детдомовские уже три дня сидят без хлеба. У меня сердце сжалось, мне нельзя растраиваться, страну погубит коррупция и мы будем молить чтобы нас вырвали из алчных лап
