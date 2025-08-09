Re: Николай ВОРОНИН: Бои местного значения

Газовики вообще предприимчивая компания решили поверять счетчики у которых периодичность поверки 12 лет каждые 5 лет и никто им не указ. Не хочешь плати за человека. Костанай Су придумали тариф за холодную воду в зависимости от потребления за 3м3 один тариф, кто больше потребляет уже цена выше. А так как у нас периодически отключают горячую воду то конечно в 3 м3 уложиться трудно. Но возникает вопрос если это сделано с целью экономии холодной воды то на период отсутствия горячей почему бы не отменить это положение ведь итак идёт экономия холодной воды , но нет потому что дело же не в экономии, просто так кому то захотелось поднять прибыль коммунального предприятия. Теперь вот придумали новые техпаспорта на квартиру получать , чтобы вести учёт площади балконов, только не понятно кому это интересны эти цифры, если только налог увеличится. Вообщем время у нас такое как бы людей обмануть и денег содрать побольше