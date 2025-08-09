Отправлено: - 07:40

ACROS:

В бессмертных "Двенадцати стульях" Ильф и Петров писали об этом явлении более изящно:- "...осетрина ВТОРОЙ свежести...."

ACROS:

я всегда пишу цитаты известные, афоризмы,- по ПАМЯТИ, навскидку месту - и радуюсь когда оно к месту вспоминается, значит с памятью и эрудицией всё в порядке, пока и деменция мне не грозит.

Цитата:Цитата:Я однажды публично опозорилась, перепутав двух поэтовС тех пор всё же лезу в интернет, если хочу "блеснуть" "эрудицией" (иронизирую над собой)Лишним не бывает!