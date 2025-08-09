Говорят, это вкус легенды - И его получилось оценить всего одним словом. Дора ГОЛОДНАЯ побывала в кафе «Мюнхен»
Отправлено: 09.08.25 - 14:44
Начать хотела так: это кафе нам понравилось с первого взгляда. А потом исправила: с первого взгляда нам это кафе понравилось. Чувствуете разницу? Между двумя оценками дистанция - минут сорок пять. Столько мы обедали в кафе «Мюнхен». Читать новость
//— Я извиняюсь, — заговорил ошеломлённый этим внезапным нападением Андрей Фокич, — я не по этому делу, и осетрина здесь ни при чём… — То есть, как это ни при чём, если она испорчена! — Осетрину прислали второй свежести, — сообщил буфетчик. — Голубчик, это вздор! — Чего вздор? — Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя! А если осетрина второй свежести, это означает, Что она тухлая//
Эл-починно: Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя!
Совершенно верно- то о чём я и имел ввиду: - все эти ПОДОГРЕТЫЕ лепёшки, прожаренные сосиськи и прочее блюда ОБИЛЬНО сдобренные чем то ПАХУЧИМ - это ВСЁ - гарантировано: ВЧЕРАШНИЕ или даже позавчерашней СВЕЖЕСТИ блюда. Самые свежие блюда в городе - это в жёлтом бистро на "ОИЛ" по Карбышева, возле "Инструмента" - там каждый день МНОГОТЫСЯЧНЫЙ поток посетителей и навряд ли приготовленные сегодня блюда остаются на завтра, потому что если попадаешь к ним вечером МНОГИХ блюд уже нет в меню. ( редакция - это не скрытая реклама или обсуждение статьи?).
Был в этом кафе в самом начале при первых неделях после открытия За ту же цену давали три колбаски и картошки было в порции больше А это всего несколько месяцев назад К новому году вообще одну будут класть?
И да вприницпе как вариант сменить надоевший антураж автодома,городка, тандыра и иных городских кафешек мюнхен вполне подходит на разок Но часто туда ходить скучно
Не позорюсь:- я всегда пишу цитаты известные, афоризмы,- по ПАМЯТИ, навскидку месту - и радуюсь когда оно к месту вспоминается, значит с памятью и эрудицией всё в порядке, пока и деменция мне не грозит.
Вы же спустя целых ДВЕНАДАТЬ часов, прочитав мои коммнты и предварительно заглянув в ИНТЕРНЕТ найдя эти цитаты, и проштудировав Булгакова, начинаете ПОЗОРИТЬ меня. Это вам должно быть стыдно и позорно так делать. Так что я как был так и остаюсь КОМПЕТЕНТНЫМ.
Перепутать- это не значить ОПОЗОРИТЬСЯ. НЕ ЗНАТЬ - вот это ПОЗОР. И всё таки: - надо тренировать память, работать с ней- а заглядывать в Инет- конечно можно, наверное и НАДО, но это не критично- переписка на форуме для меня- гимнастика для ума прежде всего.
