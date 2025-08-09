Re: «Любой будет сожалеть об этом» - Статистика страха: число...

Это гос-во сразу из феодального строя попало в социализм, и все привычки и традиции феодальной жизни, а именно приучать женщину к суровому быту никуда не делись! Женщины, несмотря на трудности были верными помощниками мужа (сожителя), а сейчас ничего толком не умеют и не хотят: даже хлеб не пекут, машинка за неё стирает, газплита варит, вода холодная, горячая в кранах, душ, ванна, дрова не нужны! Плавно гос-во и население, благодаря благодетелям, предавшим СССР, из социализма переместилось в капитализм, где нужно добывать тенге, а не ждать с моря погоды! Отсюда меркантильные особи женского пола стали прибиваться к меркантильным особям мужского пола, ища свою выгоду. Поэтому тот, кто платит и заказывает музыку, а та, которая не привыкла "работать", естественно будет только требовать от добытчика, который, пытаясь создать семью либо берет взятки, либо похищает с бюджета, либо начинает строить меркантильную подругу дней его суровых, как в басне Крылова "Стрекоза и муравей". И все, не так взмахнул рукой, ногой и сразу в ИВС, СИЗО, суд, лагерь, а все нажитое имущество переходит к нетруженой стрекозе! Отсюда вывод: Не зря ранее родители благословили своих детей перед тем, как выдать замуж, либо женить! Поэтому сейчас никто не чтит эти традиции, которые появились при капитализме и прививались подрастающим детям! Если этого не будет, то постоянно будут ругаться из-за нехватки или переизбытка денег, ревность, пьянство, наркомания, коррупция и тому подобное! Гос-во хочет сгладить бытовое насилие в семьях путем кары и психологии приучить многих боксеров остепениться, не пробуя даже женщин приучить трудиться на благо семьи, уважать мужчину, связавшего с ней узы, не требовать от него невозможного,не только рожая детей ради денег и каких-то благ! Прежде чем выйти замуж или жениться надо семь раз отмерить, чтобы потом не стоял в дверях полицейский или полицейская с наручниками!