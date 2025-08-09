Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Любой будет сожалеть об этом» - Статистика страха: число уголовных преступлений в семьях Костанайской области выросло вдвое
Отправлено: 09.08.25 - 16:17
Главные причины преступлений в так называемой бытовой сфере: ревность и неустроенность - нет работы, своего жилья. С начала 2025 года на территории региона зафиксировано 74 таких случая - почти вдвое больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. На вопросы «НГ» отвечает старший инспектор отдела по борьбе с семейно-бытовым насилием управления местной полицейской службы.
Отправлено: 09.08.25 - 16:17
Цитата:///соседи могут позвонить//
Анонимно- как в советское время- ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ??
Или обязательны данные позвонившего ???
Потом с буйным соседом не будут разборки и месть - за донос.
Цитата:///где супруги 1970-1990-х годов рождения///
Потерянное поколение ????
Цитата:///старший инспектор отдела по борьбе с семейно-бытовым насилием///
На эту прежде всего ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ должность, должны назначаться девушки или женщины - суперкрасавицы, холённые, с красивым лицом, фигурой топ-модели, ухоженные типа "..ах, какая женщина- мне бы такую.. - что бы было сравнение у обеих сторон семейно-бытового конфликта - "...и мы ведь тоже могли бы быть такими и так выглядеть и быть такими счастливыми и так жить ..."
Отправлено: 09.08.25 - 16:29
Цитата:
Странный алогичный вывод
Обычно холеные красавицы из числа психологов тут же вызывают ответную негативную реакцию у поситителей особенно женского пола
Ее там муж бьёт, дети плачут, она на трёх работах а тут ее пришла холеная красотка с маникюром учить как жить надо))
Отправлено: 09.08.25 - 20:26
Это гос-во сразу из феодального строя попало в социализм, и все привычки и традиции феодальной жизни, а именно приучать женщину к суровому быту никуда не делись! Женщины, несмотря на трудности были верными помощниками мужа (сожителя), а сейчас ничего толком не умеют и не хотят: даже хлеб не пекут, машинка за неё стирает, газплита варит, вода холодная, горячая в кранах, душ, ванна, дрова не нужны! Плавно гос-во и население, благодаря благодетелям, предавшим СССР, из социализма переместилось в капитализм, где нужно добывать тенге, а не ждать с моря погоды! Отсюда меркантильные особи женского пола стали прибиваться к меркантильным особям мужского пола, ища свою выгоду. Поэтому тот, кто платит и заказывает музыку, а та, которая не привыкла "работать", естественно будет только требовать от добытчика, который, пытаясь создать семью либо берет взятки, либо похищает с бюджета, либо начинает строить меркантильную подругу дней его суровых, как в басне Крылова "Стрекоза и муравей". И все, не так взмахнул рукой, ногой и сразу в ИВС, СИЗО, суд, лагерь, а все нажитое имущество переходит к нетруженой стрекозе! Отсюда вывод: Не зря ранее родители благословили своих детей перед тем, как выдать замуж, либо женить! Поэтому сейчас никто не чтит эти традиции, которые появились при капитализме и прививались подрастающим детям! Если этого не будет, то постоянно будут ругаться из-за нехватки или переизбытка денег, ревность, пьянство, наркомания, коррупция и тому подобное! Гос-во хочет сгладить бытовое насилие в семьях путем кары и психологии приучить многих боксеров остепениться, не пробуя даже женщин приучить трудиться на благо семьи, уважать мужчину, связавшего с ней узы, не требовать от него невозможного,не только рожая детей ради денег и каких-то благ! Прежде чем выйти замуж или жениться надо семь раз отмерить, чтобы потом не стоял в дверях полицейский или полицейская с наручниками!
Отправлено: 10.08.25 - 10:01
Цитата:
Откуда вы это знаете: - вы что женщина ??
Случайно не знаете- мужчины этим не страдают ??
Почему этот метод не должен срабатывать - человек всегда стремится к чему то лучшему, даже если и не признаемся в этом- даже и замордованные жизнью, с тремя детьми и пьющим и дерущим и на пяти работах - СТО процентов никогда ничего не бывает.
Отправлено: 10.08.25 - 10:25
Цитата:
Не знаю, мне кажется в работе психолога внешний вид не главное! Обязательно внутренняя уверенность в себе, профессионализм и желание помочь!
Отправлено: 10.08.25 - 10:55
Цитата:
saba:Согласен. У меня есть проблемы. Незнаю как они называются. Простым языком у меня тараканы в голове)) Как лечить? Обратится к Абайки за сто тыщ денег?) да лучше сдохнуть тогда)
Отправлено: 10.08.25 - 11:12
Цитата:
Совет БЕСПЛАТНЫЙ( не за СТО тысяч):- снимите телку на ночь, после кекса ( надо же бабки оправдать) побейте её, вызовите дежурный наряд и пусть вас оформят по 73 статье - и дальше с вами будет заниматся красивая сотрудница полиции которая, может быть, выведет с вашей головы тараканов.
P.S. С некрасивой вы не будете сотрудничать, с красивой- да.
Отправлено: 10.08.25 - 11:21
Цитата:
Это само сабой подрузумевающие составляющие данных работников- всё таки они не дрова колют- а, с тонкой материей работают.
Отправлено: 10.08.25 - 11:47
Прикольно. Я то другое имел ввиду но это то же сгодится).
