Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Говорят, это вкус легенды - И его получилось оценить всего одним словом. Дора ГОЛОДНАЯ побывала в кафе «Мюнхен»
Говорят, это вкус легенды - И его получилось оценить всего одним словом. Дора ГОЛОДНАЯ побывала в кафе «Мюнхен»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52324
Говорят, это вкус легенды - И его получилось оценить всего одним словом. Дора ГОЛОДНАЯ побывала в кафе «Мюнхен»
Отправлено: 09.08.25 - 14:44
Начать хотела так: это кафе нам понравилось с первого взгляда. А потом исправила: с первого взгляда нам это кафе понравилось. Чувствуете разницу? Между двумя оценками дистанция - минут сорок пять. Столько мы обедали в кафе «Мюнхен».
Читать новость
Читать новость
Re: Говорят, это вкус легенды - И его получилось оценить всего...
Отправлено: 09.08.25 - 14:44
Цитата://подогретая лепешка, остывая, мгновенно черствела//
В бессмертных "Двенадцати стульях" Ильф и Петров писали об этом явлении более изящно:- "...осетрина ВТОРОЙ свежести...."
В бессмертных "Двенадцати стульях" Ильф и Петров писали об этом явлении более изящно:- "...осетрина ВТОРОЙ свежести...."
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4588
Говорят, это вкус легенды - И его получилось оценить всего одним словом. Дора ГОЛОДНАЯ побывала в кафе «Мюнхен»
Отправлено: 09.08.25 - 14:48
Цитата:
Вспомнилось или напомнило... -
//— Я извиняюсь, — заговорил ошеломлённый этим внезапным нападением Андрей Фокич, — я не по этому делу, и осетрина здесь ни при чём… — То есть, как это ни при чём, если она испорчена! — Осетрину прислали второй свежести, — сообщил буфетчик. — Голубчик, это вздор! — Чего вздор? — Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя! А если осетрина второй свежести, это означает, Что она тухлая//
ACROS:
"...осетрина ВТОРОЙ свежести...."
"...осетрина ВТОРОЙ свежести...."
Вспомнилось или напомнило... -
//— Я извиняюсь, — заговорил ошеломлённый этим внезапным нападением Андрей Фокич, — я не по этому делу, и осетрина здесь ни при чём… — То есть, как это ни при чём, если она испорчена! — Осетрину прислали второй свежести, — сообщил буфетчик. — Голубчик, это вздор! — Чего вздор? — Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя! А если осетрина второй свежести, это означает, Что она тухлая//
Re: Говорят, это вкус легенды - И его получилось оценить всего...
Отправлено: 09.08.25 - 14:57
Цитата:
Совершенно верно- то о чём я и имел ввиду: - все эти ПОДОГРЕТЫЕ лепёшки, прожаренные сосиськи и прочее блюда ОБИЛЬНО сдобренные чем то ПАХУЧИМ - это ВСЁ - гарантировано: ВЧЕРАШНИЕ или даже позавчерашней СВЕЖЕСТИ блюда.
Самые свежие блюда в городе - это в жёлтом бистро на "ОИЛ" по Карбышева, возле "Инструмента" - там каждый день МНОГОТЫСЯЧНЫЙ поток посетителей и навряд ли приготовленные сегодня блюда остаются на завтра, потому что если попадаешь к ним вечером МНОГИХ блюд уже нет в меню. ( редакция - это не скрытая реклама или обсуждение статьи?).
Эл-починно:
Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя!
Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя!
Совершенно верно- то о чём я и имел ввиду: - все эти ПОДОГРЕТЫЕ лепёшки, прожаренные сосиськи и прочее блюда ОБИЛЬНО сдобренные чем то ПАХУЧИМ - это ВСЁ - гарантировано: ВЧЕРАШНИЕ или даже позавчерашней СВЕЖЕСТИ блюда.
Самые свежие блюда в городе - это в жёлтом бистро на "ОИЛ" по Карбышева, возле "Инструмента" - там каждый день МНОГОТЫСЯЧНЫЙ поток посетителей и навряд ли приготовленные сегодня блюда остаются на завтра, потому что если попадаешь к ним вечером МНОГИХ блюд уже нет в меню. ( редакция - это не скрытая реклама или обсуждение статьи?).
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18318
Re: Говорят, это вкус легенды - И его получилось оценить всего...
Отправлено: 09.08.25 - 15:12
Был в этом кафе в самом начале при первых неделях после открытия
За ту же цену давали три колбаски и картошки было в порции больше
А это всего несколько месяцев назад
К новому году вообще одну будут класть?
И да вприницпе как вариант сменить надоевший антураж автодома,городка, тандыра и иных городских кафешек мюнхен вполне подходит на разок
Но часто туда ходить скучно
За ту же цену давали три колбаски и картошки было в порции больше
А это всего несколько месяцев назад
К новому году вообще одну будут класть?
И да вприницпе как вариант сменить надоевший антураж автодома,городка, тандыра и иных городских кафешек мюнхен вполне подходит на разок
Но часто туда ходить скучно
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 450
Говорят, это вкус легенды - И его получилось оценить всего одним словом. Дора ГОЛОДНАЯ побывала в кафе «Мюнхен»
Отправлено: 09.08.25 - 23:10
Цитата:
Ну, не позорьтесь, ACROS. Это Михаил Булгаков из "Мастера и Маргариты". Других то любите уличать в некомпетентности..
ACROS:
В бессмертных "Двенадцати стульях" Ильф и Петров писали об этом явлении более изящно:- "...осетрина ВТОРОЙ свежести...."
В бессмертных "Двенадцати стульях" Ильф и Петров писали об этом явлении более изящно:- "...осетрина ВТОРОЙ свежести...."
Ну, не позорьтесь, ACROS. Это Михаил Булгаков из "Мастера и Маргариты". Других то любите уличать в некомпетентности..
Re: Говорят, это вкус легенды - И его получилось оценить всего...
Отправлено: 10.08.25 - 00:56
Цитата:
Не позорюсь:- я всегда пишу цитаты известные, афоризмы,- по ПАМЯТИ, навскидку месту - и радуюсь когда оно к месту вспоминается, значит с памятью и эрудицией всё в порядке, пока и деменция мне не грозит.
Вы же спустя целых ДВЕНАДАТЬ часов, прочитав мои коммнты и предварительно заглянув в ИНТЕРНЕТ найдя эти цитаты, и проштудировав Булгакова, начинаете ПОЗОРИТЬ меня.
Это вам должно быть стыдно и позорно так делать.
Так что я как был так и остаюсь КОМПЕТЕНТНЫМ.
dvb:
не позорьтесь, ACROS.
не позорьтесь, ACROS.
Не позорюсь:- я всегда пишу цитаты известные, афоризмы,- по ПАМЯТИ, навскидку месту - и радуюсь когда оно к месту вспоминается, значит с памятью и эрудицией всё в порядке, пока и деменция мне не грозит.
Вы же спустя целых ДВЕНАДАТЬ часов, прочитав мои коммнты и предварительно заглянув в ИНТЕРНЕТ найдя эти цитаты, и проштудировав Булгакова, начинаете ПОЗОРИТЬ меня.
Это вам должно быть стыдно и позорно так делать.
Так что я как был так и остаюсь КОМПЕТЕНТНЫМ.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4317
Re: Говорят, это вкус легенды - И его получилось оценить всего...
Отправлено: 10.08.25 - 07:40
Цитата:
Цитата:
Я однажды публично опозорилась, перепутав двух поэтов
С тех пор всё же лезу в интернет, если хочу "блеснуть" "эрудицией" (иронизирую над собой)
Лишним не бывает!
ACROS:
В бессмертных "Двенадцати стульях" Ильф и Петров писали об этом явлении более изящно:- "...осетрина ВТОРОЙ свежести...."
В бессмертных "Двенадцати стульях" Ильф и Петров писали об этом явлении более изящно:- "...осетрина ВТОРОЙ свежести...."
Цитата:
ACROS:
я всегда пишу цитаты известные, афоризмы,- по ПАМЯТИ, навскидку месту - и радуюсь когда оно к месту вспоминается, значит с памятью и эрудицией всё в порядке, пока и деменция мне не грозит.
я всегда пишу цитаты известные, афоризмы,- по ПАМЯТИ, навскидку месту - и радуюсь когда оно к месту вспоминается, значит с памятью и эрудицией всё в порядке, пока и деменция мне не грозит.
Я однажды публично опозорилась, перепутав двух поэтов
С тех пор всё же лезу в интернет, если хочу "блеснуть" "эрудицией" (иронизирую над собой)
Лишним не бывает!
Говорят, это вкус легенды - И его получилось оценить всего одним словом. Дора ГОЛОДНАЯ побывала в кафе «Мюнхен»
Отправлено: 10.08.25 - 09:42
Цитата:
Перепутать- это не значить ОПОЗОРИТЬСЯ.
НЕ ЗНАТЬ - вот это ПОЗОР.
И всё таки: - надо тренировать память, работать с ней- а заглядывать в Инет- конечно можно, наверное и НАДО, но это не критично- переписка на форуме для меня- гимнастика для ума прежде всего.
таноми52:
перепутав двух поэтов
перепутав двух поэтов
Перепутать- это не значить ОПОЗОРИТЬСЯ.
НЕ ЗНАТЬ - вот это ПОЗОР.
И всё таки: - надо тренировать память, работать с ней- а заглядывать в Инет- конечно можно, наверное и НАДО, но это не критично- переписка на форуме для меня- гимнастика для ума прежде всего.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 79, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 79
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать